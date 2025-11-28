Alexia Grousson

Du Bénin au Canada, et particulièrement à London, le parcours de Marie-Paule Hounsa raconte la persévérance d’une passion devenue métier. Formée en gestion, paie et ressources humaines, elle mène d’abord une carrière en administration. Mais depuis l’enfance, un autre talent s’impose : la coiffure. « Je me suis d’abord tressée moi-même, puis j’ai coiffé ma famille, mes amies, etc. C’est devenu plus qu’une passion », se souvient-elle. Adolescente, elle accompagne son amie Huguette en salon et perfectionne un savoir-faire qui ne la quittera plus.

Avant son arrivée au Canada, elle a travaillé quelques mois dans un salon pour affiner encore sa technique. Installée à London depuis 2018, Mme Hounsa continue de coiffer tout en travaillant en administration. Sa clientèle grandit rapidement, portée par le bouche-à-oreille au sein de la communauté francophone. « Les gens me répétaient : « Ouvre ton salon, tu as tout pour réussir. » Face à un marché de l’emploi instable, elle choisit finalement de franchir le pas vers l’entrepreneuriat.

Son art se fait connaître au fil des activités du Carrefour communautaire francophone de London, notamment lors des foires francophones et événements dédiés aux talents. Une rencontre décisive survient lors d’un atelier sur la création d’entreprise animé par Félicité Matoka, travailleuse d’établissement dans les écoles. C’est là qu’elle rencontre Fairouze Touni, agente de développement pour la Société économique de l’Ontario (SÉO).

« Suite à sa participation à certains des ateliers que j’organisais sur l’entrepreneuriat, Marie-Paule m’a approchée pour la création d’entreprise. Nous avons longuement échangé sur le sujet », relate Mme Touni.

C’est un tournant pour Marie-Paule Hounsa. Elle décide de s’inscrire à plusieurs programmes de formation en entrepreneuriat, puis complète une formation de Hair Salon Owner au IAP College Career. Elle a également rejoint le programme Braidsoncall de Connecture Canada, où elle a reçu sa certification officielle de tresseuse le 29 novembre 2025. Enfin, elle participera à la cohorte de EntreprenariatSÉO, en janvier.

« Je suis profondément reconnaissante envers IAP College Career, Braidsoncall, la SÉO et le CCFL. Sans leur soutien, ce projet n’aurait pas pris forme », affirme-t-elle.

De ce parcours déterminé naît Shiny Hair Inc, un salon pensé pour accueillir toute la famille dans un cadre chaleureux et bilingue. Soucieuse du bien-être des plus jeunes, Mme Hounsa investit dans une chaise spécialement conçue pour eux. « Les enfants sont souvent oubliés dans les salons traditionnels. Je voulais qu’ils aient leur place ici », explique-t-elle.

Son objectif : réunir sous un même toit un barbier, un styliste et son expertise de tresseuse afin d’offrir un service complet. L’inauguration officielle du salon a eu lieu le 16 novembre, et Fairouze Touni était présente.

« Mon objectif est d’essayer de créer un écosystème d’entreprenariat à London afin que les entrepreneurs puissent être appuyés et appuyer la communauté. Quand je vois les résultats, comme avec Marie-Paule, je suis émue et contente. Je suis très fière d’elle, d’avoir oser faire le pas, d’incarner la volonté et la francophonie », ajoute-t-elle.

Déterminée à continuer d’évoluer, Marie-Paule Hounsa souhaite en plus s’investir dans la formation. Elle envisage de proposer à London des ateliers sur l’entretien des cheveux afro. « Beaucoup de jeunes ne savent pas comment faire avec leurs cheveux. J’aimerais offrir des bases, des prérequis, pour les aider à commencer doucement et progresser », conclut-elle.

Photo (Fairouze Touni) : Marie-Paule Hounsa et Fairouze Touni lors de l’ouverture du salon