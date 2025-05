Alexia Grousson

Le 14 avril s’est tenue l’assemblée générale annuelle du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS). La présidente Tanya Tamilio, a d’abord pris la parole.

« Cette année a été marquée par des moments mémorables et des réussites significatives. Avec le soutien de la Fondation Trillium, nous avons sondé notre communauté pour mieux comprendre ses besoins et recueillir des retours essentiels afin de nous guider dans l’amélioration de nos services et ajuster notre offre selon les attentes des membres. L’une des réalisations les plus marquantes a été l’approbation du projet pilote Accès Franco-Santé Sarnia, un guichet unique pour l’accès simplifié aux services sociaux et de santé en français. J’encourage tout le monde à rester engagé, à partager ses réussites et à continuer de faire vivre l’esprit de solidarité qui fait notre force. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir prospère et épanouissant pour notre communauté francophone. »

En 2024, le CCFS a poursuivi son essor remarquable en multipliant les occasions de rassemblement, de participation et de développement communautaire. La programmation régulière a connu une hausse significative, atteignant un taux de participation de 138 %, avec 2545 inscriptions réparties sur 25 activités, par rapport à 1844 l’année précédente. Des initiatives telles que la troupe de théâtre communautaire, les cafés-causeries, Donjons & Dragons, la Zumba et les soirées peinture ont renforcé les liens sociaux tout en répondant aux divers intérêts des membres.

« Du côté événementiel, il y a eu un rebond avec une augmentation de 186 % de la participation. Des événements phares tels que le souper aux homards, la compétition de chili, le défilé du 1er juillet et le spectacle de Sébastien Dion ont rassemblé 2691 participants, affirmant la pertinence d’une programmation festive, inclusive et adaptée à nos besoins », ajoute Mme Tamilio.

Le secteur jeunesse a vu l’arrivée d’une nouvelle équipe de coordination avec Amelia, Khole et Antoine. Cette initiative a revitalisé le Cercle d’Ados et une belle croissance dans la participation des jeunes a été observée. Parmi les activités, il y avait notamment la Journée des Franco-Ontariens, des ateliers créatifs et des pièces de théâtre. Le lancement d’un club Donjons & Dragons et la mise en place d’une division spéciale d’improvisation, les Re-LAIS, ont permis d’attirer et de fidéliser les adolescents en quête d’expression.

Pour sa part, le Club des jeunes retraités et des aînés a connu un véritable essor. Les activités telles que les cafés-causeries, les après-midi de jeux, les soupers thématiques et les sorties culturelles à Grand Bend et Stratford ont favorisé la convivialité et le bien-être de ce groupe d’âge.

Les arts ont également joué un rôle central dans le rayonnement culturel du CCFS. De la chanson francophone Hey Sarnia!, Les Jaseux de Sarnia, les soirées de peinture, les spectacle et les ateliers intergénérationnels, la culture francophone a vraiment été mise à l’honneur.

Plusieurs services essentiels ont été maintenus ou bonifiés : camps d’été, ateliers de cinéma scolaires, cours de français, service de traiteur et le programme Bien vieillir chez soi, en partenariat avec London, qui a soutenu 46 aînés.

Le Centre a également renforcé sa présence dans les grands événements communautaires tels que le Festival des cultures du Nouvel An, le défilé de la fête du Canada et le Mois de l’histoire des Noirs.

Pour 2025, plusieurs priorités ont été identifiées : assurer la stabilité financière du Centre, optimiser la gestion organisationnelle et élargir l’offre de services en français.

De nouvelles initiatives voient déjà le jour : une cabine privée et insonorisée pour les rencontres confidentielles a été installée, le lancement d’Accès Franco-Santé Sarnia, l’embauche du coach en nutrition Pascal Gendron par le Centre de vie Active Vitalité Sarnia-Lambton et le programme Connexion carrières, en cours de développement.

Photo (Crédit CCFS) : Le conseil d’administration du CCFS. De gauche à droite : Tanya Tamilio (présidente), Isabelle Bouffard, Martin Carrier, Francois Boivin, Richard Imbeault, Mouna Baalbaki et Olivier Lacasse. (Absente : LoAnn Chan)