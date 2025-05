Grâce à une reconnaissance officielle, à des partenariats solides et au travail acharné d’acteurs engagés, la francophonie s’épanouit à Sarnia. Une série d’initiatives locales consolide les acquis, tandis que les efforts de concertation promettent un avenir durable à cette communauté en pleine expansion.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Pendant longtemps, Sarnia a donné l’image d’une ville paisible, un peu en retrait, où les occasions de s’animer collectivement semblaient rares. Mais ces dernières années, cette image s’est estompée pour laisser place à une réalité bien différente : celle d’une ville en pleine effervescence, portée par une communauté francophone grandissante qui insuffle une énergie nouvelle à l’ensemble de la collectivité.

L’arrivée d’un nombre croissant d’immigrants francophones a profondément transformé la dynamique locale. Ces nouveaux visages venus d’ailleurs ont trouvé à Sarnia un terreau accueillant, qu’ils ont à leur tour enrichi par leur culture, leur implication et leurs besoins. La désignation officielle de Sarnia en vertu de la Loi sur les services en français en 2024 a marqué un tournant. Elle a servi de levier pour mobiliser des partenaires gouvernementaux et communautaires. « L’engagement des partenaires des services du ministère des Services sociaux a été en grande partie dû à cette désignation », affirme Tanya Tamilio, soulignant l’effet catalyseur de cette reconnaissance.

Au cœur de ce renouveau, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) joue un rôle structurant. Pour son coordonnateur, David Lauzier, ce rayonnement actuel est l’héritage de bâtisseurs d’hier. « Ce succès n’est pas arrivé du jour au lendemain. C’est grâce à des piliers de la francophonie ici-même à Sarnia que nous avons pu avoir le travail de base accompli. Nous sommes juste venus agrémenter et cimenter la vision à long terme de ces pionniers », reconnaît-il.

Le dynamisme du CCFS repose aussi sur sa capacité à offrir des services diversifiés et adaptés. « Il y en a pour tous les goûts : adolescents, familles, aînés, hommes, femmes », explique Ginette Prévost, coordonnatrice des aînés et membre active du Centre. Elle souligne également l’importance des sondages réalisés auprès de la population, qui permettent de rester à l’écoute des besoins et d’orienter les activités en conséquence.

Pour Marie-Claude Emond, coordonnatrice du Centre francophone Jolliet, un partenaire du CCFS pour les volets culturel et sportif, ce sont les efforts soutenus de l’équipe qui ont permis un tel essor. « C’est le travail acharné de l’équipe du CCFS qui a développé le centre à ce point », dit-elle.

La progression engagée par le CCFS au cours des trois dernières années est exceptionnelle. « Il est important de maintenir l’élan actuel ou l’amplifier pour répondre aux besoins croissants de la communauté francophone de Sarnia et continuer à jouer un rôle central dans son développement et son épanouissement », insiste Mme Tamilio. Pour ce faire, quelques stratégies sont à mettre en œuvre ou à poursuivre : continuer à développer des collaborations solides avec des partenaires institutionnels, des organisations communautaires et des entreprises locales, diversifier les sources de financement, mettre en place un système de rétroaction communautaire, miser sur la formation et l’innovation.

Les retombées sont multiples : une meilleure visibilité de la francophonie, un accès élargi à des services en français, une réduction tangible de l’isolement social, notamment chez les aînés, ainsi qu’un soutien précieux à l’intégration des nouveaux arrivants. Des emplois ont été créés, des liens communautaires se sont renforcés et une véritable vitalité collective est palpable.

Face à cet élan remarquable, la communauté francophone de Sarnia apparaît plus que jamais comme un acteur essentiel du développement local. Un avenir prometteur se dessine, porté par l’engagement, la vision et la persévérance de ses membres.

Photo : En 2024, Patrice Dufour et Tanya Tamilio ont sauté de joie à l’annonce de la désignation de Sarnia en vertu de la Loi sur les services en français. (Crédit : CCFS)