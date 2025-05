Porté par la volonté de bâtir une francophonie inclusive, le Carrefour ethnoculturel francophone multiplie les actions concrètes pour rapprocher les communautés. À l’occasion de son quatrième anniversaire, l’organisme a réuni partenaires et membres pour souligner les retombées de son engagement et tracer les pistes de l’avenir.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le Carrefour ethnoculturel francophone (CEF) a soufflé ses quatre bougies le lundi 5 mai au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), dans une ambiance festive et conviviale. Créé à l’initiative du CCFL en 2021, le CEF poursuit sa mission de favoriser le vivre-ensemble et l’inclusion des communautés francophones d’origines diverses dans la région.

Placée sous le thème « CEF, quatre ans d’engagement pour une communauté francophone ouverte et solidaire », la célébration a réuni une trentaine de participants venus souligner les réussites de l’organisme et échanger sur les perspectives d’avenir. « Le CEF est une expérience unique, non seulement à London, mais également à l’échelle de l’Ontario et du Canada », a affirmé Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL.

Mme Desjardins a rappelé les initiatives marquantes mises en œuvre par le CEF, dont la Semaine de l’immigration francophone, les activités du Mois de l’histoire des Noirs et l’accueil personnalisé des nouveaux arrivants. Elle a aussi salué la désignation de London comme Communauté francophone accueillante, un jalon important selon elle. « Cela réaffirme l’importance de la collaboration continue entre les organismes et les communautés pour faire de cette vision une réalité tangible », a-t-elle ajouté.

À ce jour, le CEF regroupe 11 communautés ethnoculturelles. Leurs représentants ont livré des témoignages empreints d’émotion, saluant le rôle du Carrefour comme espace de dialogue interculturel et de participation citoyenne. « Le CEF nous a permis de sortir de l’isolement et de prendre notre place dans la francophonie locale, a exprimé Leuga Monthé Yamdjeu, présidente de l’Association camerounaise de London. Nous avons désormais une responsabilité morale envers notre communauté. »

Pour Rachid Barrima, coordonnateur du CEF, ces quatre années témoignent d’une aventure humaine exceptionnelle : « Le CEF est devenu bien plus qu’un comité : c’est une famille tissée par l’engagement, le respect mutuel et la solidarité. Chaque culture y trouve sa voix, chaque communauté s’y sent valorisée. »

La cérémonie s’est conclue par une remise de cadeaux aux dirigeants communautaires, en reconnaissance de leur dévouement. « Ils planifient des activités, mobilisent des familles nouvellement arrivées et construisent des passerelles entre les différentes réalités culturelles », a souligné M. Barrima.

En quatre ans, le Carrefour ethnoculturel francophone s’est imposé comme un acteur clé de la francophonie de London. En bâtissant des ponts entre les cultures, il renforce le sentiment d’appartenance chez les nouveaux arrivants tout en stimulant l’engagement communautaire.

À la fois espace de dialogue, lieu d’épanouissement et catalyseur de projets, le CEF entend poursuivre sur sa lancée en consolidant ses acquis, en multipliant les initiatives et en demeurant à l’écoute des besoins d’une communauté en constante évolution. Un avenir prometteur, façonné par la richesse de sa diversité.

Photo : Paulette Desjardins évoque les projets marquants pilotés par le CEF depuis 2021. (Crédit : CEF)