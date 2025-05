Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) vient de lancer une nouvelle initiative sportive : une ligue de soccer ouverte à tous dont les parties se déroulent le samedi après-midi.

« Cette activité gratuite a pour but de rassembler les francophones de Sarnia autour du sport, qu’ils en soient passionnés ou de simples amateurs. En effet, l’offre d’activités de soccer dans la région étant limitée, le CCFS a souhaité combler ce vide en créant un espace inclusif, social et dynamique. C’est une occasion parfaite de profiter ensemble d’un moment convivial dans sa langue maternelle et de créer des liens entre les membres de la communauté », relate Boubacar Baldé, intervenant au CCFS.

Aucune inscription n’est nécessaire pour y participer. Le gymnase du Centre et les ballons sont gratuitement mis à la disposition des joueurs, ce qui permet à tout le monde de participer sans contrainte. L’activité est ouverte à toute personne âgée de 14 ans et plus.

À l’origine, deux groupes avaient été formés selon les âges mais finalement, les joueurs ont été réunis en un seul groupe afin de favoriser une atmosphère encore plus conviviale et intergénérationnelle. L’objectif n’est pas la compétition, mais le plaisir de jouer ensemble. Les équipes se forment sur place, les matchs sont amicaux et chacun joue à son rythme.

La première session, qui a eu lieu le 26 avril, a été un franc succès. Une dizaine de participants se sont présentés et les retours ont été positifs. Plusieurs ont déjà manifesté leur envie de revenir, et le bouche-à-oreille promet de faire grandir le groupe dans les semaines à venir.

L’initiative est portée par Boubacar Baldé, originaire de la Normandie, en France. Ancien joueur de soccer au niveau régional, il souhaite aujourd’hui transmettre son amour du sport dans un cadre chaleureux et accessible.

Arrivé à Sarnia en décembre dernier il s’est rapidement rapproché du CCFS, à la recherche d’un espace francophone pour s’ancrer dans sa nouvelle vie. « Quand on déménage à l’étranger, la première chose que l’on cherche, c’est une communauté qui parle sa langue, ajoute-t-il avant de poursuivre. Je suis très content après cette première session.

« Le projet a été annoncé il y a seulement deux semaines et la réponse de la communauté a été rapide. Mon objectif à long terme est de fidéliser ce groupe, de créer un espace commun où les gens se sentent comme chez eux. Je voudrais que les participants comprennent aussi que le CCFS est un lieu qu’ils peuvent s’approprier, avec plein d’autres activités à découvrir. »

De plus, M. Baldé espère voir le groupe atteindre une vingtaine de participants d’ici trois mois. L’activité est prévue tout au long de l’année, à l’extérieur quand le temps le permet grâce aux nombreux terrains avoisinants, et dans le gymnase du Centre en hiver. La possibilité d’ouvrir les effectifs aux francophiles est également envisagée.

Avant de conclure, il lance un appel à tous les francophones de Sarnia : « Peu importe votre niveau, que vous soyez passionné ou simplement curieux, venez jouer! Vous serez bien accueillis, encouragés et accompagnés. »

Photo (CCFS) : Boubacar Baldé (3ème en partant de la gauche) et des participants de la première session de soccer.