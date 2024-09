Alexia Grousson

Le Jour des Franco-Ontariens, célébré le 25 septembre, est dédié à la reconnaissance et à la célébration de la communauté francophone de l’Ontario et de son drapeau emblématique vert et blanc.

Le 25 septembre a d’ailleurs été choisi en référence au premier lever officiel du drapeau franco-ontarien en 1975 à l’Université Laurentienne, à Sudbury. Depuis, cette date symbolise l’unité et l’identité des Franco-Ontariens. Des activités sont organisées à Sarnia et à London, en collaboration avec les organismes communautaires et les écoles des conseils scolaires Providence et Viamonde.

Sarnia

Le rendez-vous est lancé à Sarnia au Seaway Parkette à 10 h 30, le 25 septembre. Le lever du drapeau se fera en présence des élèves des quatre écoles francophones, de la communauté francophone et des représentants du Centre communautaire de Sarnia-Lambton (CCFS), du Centre culturel Jolliet et de la municipalité.

La journée se poursuivra au restaurant-bar le Bad Dog, dès 19 h. Cette soirée se veut sociale et décontractée, avec de la musique de fond et une ambiance festive. Les couleurs vestimentaires, sans surprise, sont le vert et blanc.

« Nous souhaitons que les francophones et les francophiles se joignent à nous pour célébrer nos couleurs et notre drapeau. Ensemble, nous montrons que les francophones existent, qu’ils sont présents et nombreux dans la région. Nous avons hâte de fêter cette journée à leurs côtés », déclare David Lauzier, coordonnateur au CCFS.

Après le repas, les participants se dirigeront pour la photo de groupe, non pas vers l’hôtel de ville comme les années précédentes, mais vers l’enseigne portant le nom de la ville qui sera illuminée aux couleurs du drapeau franco-ontarien pour l’occasion.

London

En ce qui concerne la ville de London, le point de rassemblement se fera à l’hôtel de ville où le drapeau franco-ontarien sera hissé et flottera dans les airs pendant plusieurs jours d’affilée.

Les participants se déplaceront ensuite au complexe du 100, Kellogg Lane vers 10 h. Au programme : des discours, dont celui de la directrice générale du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), Paulette Desjardins, et des dignitaires présents. Puis, la chanson Mon beau drapeau, hymne officiel des Franco-Ontariens, retentira dans l’auditorium. Ensuite, le DJ SMPTY jouera ses plus beaux « remix » de chansons françaises.

« Nous invitons toute la communauté à se regrouper en ce jour particulier pour célébrer fièrement qui nous sommes. Venez en blanc et vert, les couleurs de notre drapeau, pour partager ce jour ensemble », commente Alexandra Brioso, adjointe à la direction générale du CCFL.

Cette journée de célébration illustre non seulement la vitalité de la communauté franco-ontarienne, mais également son désir de se rassembler et de réaffirmer son identité culturelle dans les différentes régions de l’Ontario.

Photo (L’Action) : L’an dernier, le spectacle du 25 septembre a attiré plus de 800 élèves à London au Centenial Hall.