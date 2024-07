Alexia Grousson

La Journée mondiale du réfugié, célébrée le 20 juin, est une occasion particulière pour reconnaître et honorer les millions de personnes qui ont été quitté leur foyer à cause de conflits, de persécutions ou de catastrophes naturelles. Cette journée, instaurée par les Nations Unies depuis 2021, vise à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les réfugiés et à promouvoir leur inclusion et leur protection.

Le thème de cette année – Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées – met l’accent sur l’importance de l’accueil et de la solidarité envers ceux qui cherchent un refuge. Pourquoi pas une journée sportive pour souligner ce thème? C’est l’idée que propose le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) depuis plusieurs années.

« À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous avons organisé un tournoi de volley-ball ethnoculturel, car c’est une occasion parfaite de se retrouver, de s’amuser et de célébrer la diversité entre communautés », relate Ayan Houssein, coordonnatrice par intérim du Carrefour ethnoculturel.

L’activité a eu lieu le 8 juin au mont Boler. Six équipes se sont affrontées sur des parties à 25 points. Les trois premières équipes ont reçu des médailles et l’équipe gagnante a également remporté un trophée.

« Nous avions au préalable réparti les équipes par niveau. Nous connaissions déjà plusieurs joueurs, car certains font partie de notre club de volley-ball. Nous nous sommes bien amusés et nous avons bien transpiré. Il y avait une bonne ambiance et tout le monde est reparti avec le sourire. C’est la première fois que nous allions dans ce parc mais, unanimement, cette place a beaucoup plus à la communauté et c’est définitivement un endroit où nous irons pour nos prochains tournois », conclut Mme Houssein.

Une collation composée de barres chocolatées, de fruits ainsi que de l’eau et des boissons énergisantes étaient mis à disposition pour éviter que les participants soient déshydratés ou ressentent des chutes d’énergie.

La solidarité et l’accueil sont des valeurs essentielles pour construire un monde plus juste et humain. En cette Journée mondiale du réfugié, il est important de se rappeler que chaque geste de soutien, chaque acte d’accueil, peut faire une différence significative dans la vie des réfugiés et contribuer à un avenir meilleur pour tous.

Photo (CCFL) : Les trois équipes gagnantes du tournoi de volley-ball posent fièrement avec leurs médailles et trophée.