La Francophonie de London a évolué avec l’arrivée de nombreuses familles immigrées. Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) s’adapte, comme l’a démontré la célébration inclusive de la Saint-Jean-Baptiste renommée « Fête Franco-Fun » au parc Ed Blake.

Christiane Beaupré

IJL – Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Depuis le début du siècle, l’image de la Francophonie à London a beaucoup changé. De nombreuses familles issues de l’immigration arrivent dans la région et choisissent les écoles françaises pour l’éducation de leurs enfants, car le français est leur première ou deuxième langue. Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a dû s’adapter à cette situation pour assurer la relève à la communauté.

Ce changement était évident le samedi 22 juin au parc Ed Blake, où l’organisme a proposé une journée d’activités et de festivités pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste renommée cette année « Fête Franco-Fun » pour être « plus inclusif », selon François Kodji, coordonnateur de l’événement et agent culturel. Plus de 300 personnes, majoritairement de jeunes familles d’origines diverses, ont envahi le site pour s’amuser en français.

Au programme : barbecue, machine à bulles, jeux gonflables, maquillage, marché francophone et prestations de magie, de cirque, de danses ethnoculturelles ont diverti petits et grands. Les kiosques du marché francophone étaient occupés par 23 entrepreneurs vendant des produits artisanaux et de la nourriture, ainsi que 8 organismes dont le Collège Boréal, L’Escale, La Ribambelle et le Carrefour des femmes du Sud-Ouest.

La directrice générale du CCFL, Paulette Desjardins, a lancé les festivités avec son allocution, suivie de celles des invités d’honneur : Jean-Pierre St-Maurice (vice-président du CCFL), Arielle Kayabaga (députée fédérale de London-Ouest), Josh Morgan (maire de London), David O’Hara (Conseil scolaire Viamonde) et Terence Kernaghan (député provincial de London-Nord).

« Ça fait plusieurs années que je viens célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec la communauté, en famille avec des amis. C’est une occasion pour nos enfants de rejoindre la communauté, de voir des gens avec qui ils peuvent grandir et s’exprimer dans la langue de la Francophonie. London est une ville où les francophones représentent 3 % de la population et nous en sommes fiers. C’est grâce aux activités comme celle d’aujourd’hui que notre communauté montre vraiment une présence forte », a déclaré Mme Kayabaga sous les applaudissements de la foule devant l’estrade.

Parmi les artistes présents, Willy Aristide, un Camerounais francophone engagé, enseignant de français au Conseil scolaire Viamonde et auteur-compositeur de plusieurs chansons dans lesquelles il fait la promotion de la langue française et des valeurs telles que l’inclusion, l’amitié, la diversité, la paix, l’amour et la justice. Il a touché le cœur des parents en faisant chanter et danser quelques enfants.

Le succès de la Fête Franco-Fun représente un bel exemple d’une nouvelle Francophonie canadienne aux mille visages et talents, désireuse de s’intégrer dans la grande famille multiculturelle de London.

Photo: Plus de 300 personnes ont participé à la Fête Franco-Fun. (Crédit : CCFL)