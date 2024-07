Alexia Grousson

La ville de Sarnia ne dérobe pas à la traditionnelle célébration annuelle de la Saint-Jean-Baptiste. Chaque année, plusieurs organismes francophones collaborent pour offrir à la communauté un après-midi récréatif. Cet événement festif, qui s’est déroulé le 23 juin après la messe sur les terrains de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, a rassemblé un grand nombre de familles et d’amis pour partager des moments de joie et de convivialité.

À l’origine de cette activité annuelle, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) avec le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) et le Centre On y va, la Ribambelle. Ces derniers ont géré le côté ludique de l’événement et offert divers ateliers pour divertir les participants. Les enfants se sont amusés dans les jeux gonflables, au kiosque de maquillage, avec les jeux de ballon ou encore les jeux de poche.

« D’habitude, nous avions des jeux gonflables de petite taille mais cette année nous avons opté pour un plus grand jeu et celui-ci a été très populaire auprès des jeunes », relate Normand Prévost, président du CCFJ.

Quant aux adultes, ils ont participé au tournoi de fer à cheval. Ce jeu d’adresse est toujours un moment de compétition et de fou rire garanti. Une nouveauté s’est glissée dans la programmation de 2024 : le jeu du bingo. Les gagnants ont reçu divers prix tels que des cartes cadeaux de plusieurs magasins.

« Les Dames de Sainte-Anne ont pour habitude de se retrouver le mardi pour un café-causerie suivi d’un bingo. Cette activité est toujours un franc succès auprès des aînés de notre communauté alors nous l’avons essayé pour la Saint-Jean.

« L’activité a connu un grand succès. Je dirais même qu’elle a dépassé nos attentes car, à notre grande surprise, plusieurs membres et des familles ont voulu y participer. Nous prévoyons l’intégrer chaque année et ajouter des prix de présence pour tous les âges », relate le président du CCFJ.

En ce qui concerne la nourriture, les Chevaliers de Colomb se sont occupés du barbecue et ont offert des hamburgers et des hot dogs aux convives. Les salades, les accompagnements et le dessert ont été préparés par les Dames de Sainte-Anne.

La journée s’est terminée en musique avec une liste de titres francophones à succès. Une fois de plus, cet après-midi récréatif a renforcé les liens entre les membres de la communauté francophone, célébrant leur patrimoine et leur identité commune dans une ambiance festive et chaleureuse.

« Malgré nos craintes concernant la météo, nous avons eu un temps clément avec des nuages et une légère brise, mais aucune pluie. Nous avons célébré la Saint-Jean en toute liberté, comme nous le faisons fièrement à Sarnia depuis plus de 40 ans », conclut Normand Prévost.

Les organisateurs ont souligné la nécessité de préserver et de promouvoir la langue française ainsi que les traditions francophones au sein de la communauté.

Photo (CCFJ) : Le bingo a été un succès dans la salle paroissiale.