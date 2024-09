Alexia Grousson

Pour célébrer la fin d’un été bien rempli, pourquoi ne pas s’offrir un moment de détente dans un cadre enchanteur? Dans cette ligne d’idée, le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a organisé une sortie pour les femmes de la région, le 5 septembre, à la ferme Forest Glen de Sarnia-Lambton.

« Après avoir été séparées durant l’été, il était bon de se retrouver. Nous avons choisi cette date car, à cette période, les enfants étant de retour à l’école, les mamans sont davantage disponibles. C’est aussi un bon moment pour elles de s’octroyer une pause bien méritée après un été chargé. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi une activité de détente axée sur le bien-être et la nature », explique Mélissa Guérette Greening, intervenante au RFSOO.

En matinée, le groupe a visité le jardin avec ses nombreuses fleurs et des fines herbes. La ferme Forest Glen abrite un gîte touristique. Elle regorge de nombreuses plantes pouvant être utilisées pour cuisiner, pour ajouter aux boissons telles que du thé et des tisanes, pour les arômes, et même pour décorer avec des bouquets de fleurs séchées. La ferme propose aussi des cours de cuisine et de fabrication de thés et tisanes, à base de plantes du jardin.

« Ensuite, à l’arrière du bâtiment, des tables remplies de fleurs séchées nous étaient réservées pour créer des sachets à notre goût. Nous avons entre autres utilisé la lavande, une plante reconnue pour le bien-être et la détente. C’était très intéressant d’apprendre les propriétés et les utilités de chaque plante. Nous avons également créé des mini bouquets de fleurs séchées que nous avons ramenés chez nous avec les sachets », commente-t-elle.

Pour terminer la matinée en beauté, un repas a été fourni par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton. La ferme a également un choix de tisanes naturelles faites à base d’herbes et de plantes distinctes qui poussent sur la propriété. Ainsi, les participantes ont choisi celle qui leur convenait le mieux, en fonction de leurs goûts.

« C’était un très bon moment de partage. C’est définitivement une activité qui a eu du succès et que nous allons proposer de nouveau », conclut Mme Guérette Greening.

Photo (RFSSO) : Les participantes à la matinée détente