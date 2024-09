Du 13 au 22 septembre, la Semaine de l’accueil a célébré la diversité et l’importance d’une communauté accueillante. Le Carrefour communautaire francophone de London a organisé une activité mettant en lumière l’intégration des nouveaux arrivants, soulignant leur impact précieux dans le tissu social local.

Christiane Beaupré

IJL – Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Du 13 au 22 septembre, le Canada a célébré la Semaine de l’accueil, une occasion annuelle pour mettre en lumière les personnes, les lieux et les valeurs qui renforcent le sentiment d’appartenance dans nos communautés, peu importe d’où l’on vient.

Dans ce cadre, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le samedi 14 septembre, une rencontre intitulée Défis et opportunités : intégration des nouveaux arrivants au Canada. Cet événement a rassemblé des acteurs communautaires, des représentants d’organismes locaux ainsi que des nouveaux arrivants et des immigrants déjà intégrés dans la communauté francophone de London. Il a permis de créer un espace accueillant pour aborder les enjeux liés à l’intégration, favorisant ainsi le partage d’expériences et de solutions.

« Le moment fort de la journée a été la session de partage d’expériences personnelles, relate Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel au CCFL. Les participants ont discuté des défis rencontrés, comme la barrière de la langue, la reconnaissance des diplômes, l’accès à l’emploi et l’adaptation culturelle. C’était un véritable échange collectif, où chacun pouvait raconter ses difficultés tout en partageant des stratégies pour les surmonter. »

Un témoignage marquant est celui de Rosa Atmani, arrivée en août 2019 avec sa famille. Comme de nombreux nouveaux arrivants, elle a affronté plusieurs obstacles. « Le plus grand défi était de trouver un logement, explique-t-elle. Sans historique de crédit, il est difficile de convaincre les agents immobiliers de notre solvabilité.

« De plus, la recherche d’un emploi stable s’est révélée tout aussi ardue. Il a fallu surmonter la barrière de la langue et la reconnaissance de mes qualifications. Et encore là, il est difficile de trouver du boulot dans votre spécialité ou le domaine de votre choix. Il est donc important de s’adapter et de prendre ce qu’on trouve au début, en attendant de trouver mieux ou de découvrir une autre passion. Dans mon cas, j’ai fait du para-juridique ainsi que de la construction, et ce, malgré mon manque d’expérience.

« Nous avons eu la chance à notre arrivée que l’école de notre fils nous oriente vers un travailleur en établissement qui nous a connectés aux organismes francophones de notre ville. Cela a eu un impact immédiat sur notre intégration et, avec le temps, j’ai eu la chance de trouver un emploi stable en français », conclut Mme Atmani, qui a finalement rejoint le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest en 2022. Elle y occupe les fonctions d’agente de projet pour les régions de London, Windsor et ses environs.

Suite à ces échanges, une foire des services a permis aux participants de découvrir les ressources disponibles. Des organismes francophones tels que le Collège Boréal, le Carrefour des femmes du Sud-Ouest, le CCFL et la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario ont partagé des informations essentielles pour aider ces nouveaux arrivants à s’intégrer.

L’intégration des nouveaux arrivants ne se limite pas à surmonter des défis individuels, elle enrichit aussi la communauté dans son ensemble. Les échanges culturels, les nouvelles compétences et les contributions économiques des nouveaux arrivants jouent un rôle vital dans le dynamisme de notre société. En accueillant ces nouvelles voix et ces histoires, nous bâtissons un avenir commun plus fort et plus inclusif.

En somme, la Semaine de l’accueil rappelle l’importance de créer un environnement chaleureux et inclusif pour tous. Les nouveaux arrivants, malgré leurs défis, apportent une richesse inestimable à nos communautés. En unissant nos forces pour faciliter leur intégration, nous favorisons une société plus diverse, plus dynamique et plus unie.

Photo (CCFL) : Les participants à la journée d’échange sur l’intégration des nouveaux arrivants à London.