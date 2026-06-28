Grâce aux nombreuses activités de financement organisées l’année durant et à la générosité de la communauté, les Dames de Ste-Anne ont remis un don de 6000 $ à l’église Saint-Thomas d’Aquin de Sarnia. « Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui participent à nos événements et contribuent, année après année, à faire une différence. Grâce à cet appui précieux, nous pouvons continuer à soutenir notre paroisse et notre communauté avec cœur et engagement », souligne Ginette Prévost, présidente de l’organisme.

(Photo : Dames de Ste-Anne)