Prévenir la violence en apprenant à mieux gérer ses émotions

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest poursuit sa série d’ateliers consacrés à la gestion des émotions dans le cadre de sa campagne de prévention de la violence faite aux femmes. Lancée en janvier, cette initiative a obtenu un financement supplémentaire afin d’offrir une rencontre mensuelle. Animés par le psychothérapeute Kerry Menelas, les ateliers abordent différents thèmes liés aux émotions et choisis en fonction des besoins observés sur le terrain.

Bien que la campagne soit axée sur la prévention de la violence envers les femmes, l’objectif est que les hommes et les femmes travaillent ensemble pour mieux gérer leurs difficultés relationnelles et ainsi prévenir les situations de violence.

Le choix du sujet principal des ateliers s’est imposé naturellement. « Tout commence avec les émotions. Dans certaines cultures, on n’explique pas comment les exprimer de façon saine. Pourtant, il est normal de les ressentir, de les vivre, de les partager et de les exprimer. Cet atelier permet aux participants de mieux se connaître, d’apprendre à reconnaître leurs émotions et à les maîtriser, de même qu’à comprendre l’impact qu’elles ont sur leurs comportements. Nous abordons souvent ces notions dans d’autres ateliers, mais cette fois, je voulais les approfondir plutôt que de les traiter de manière superficielle », explique le psychothérapeute.

Le plus récent atelier intitulé Cultiver le calme : gérer la colère, la honte et la frustration s’est tenu le 25 juillet chez Melissa Guérette, intervenante au Réseau-femmes, et une vingtaine de personnes y ont participé.

L’hôtesse a proposé d’accueillir l’activité chez elle afin d’offrir un environnement propice aux échanges. « C’est un endroit calme et j’ai suffisamment d’espace sur ma fermette. Les participants ont beaucoup apprécié l’expérience. Au cours de l’été, il est souvent difficile de réserver des salles ou des centres communautaires en raison des camps et des changements d’horaire. Ma maison s’avérait une bonne solution », raconte-t-elle.

La journée a débuté par un repas préparé à partir de produits frais de la ferme, accompagnés de viande cuite au fumoir. Des jeux extérieurs étaient proposés, mais la majorité des invités ont préféré profiter du patio pour partager le repas, discuter et créer des liens dans une ambiance conviviale.

La discussion s’est poursuivie à l’intérieur, en français et en anglais. Les participants ont réfléchi à la différence entre une émotion et un comportement, en mettant l’accent sur la colère. Kerry Menelas a rappelé qu’il est impossible d’empêcher une émotion de surgir, mais qu’il est possible de choisir la façon d’y réagir.

Les échanges ont également porté sur les signes annonciateurs d’une émotion tels que la chaleur ou la tension dans le corps, ainsi que sur différentes stratégies pour retrouver son calme, telles que la respiration et le fait de se placer dans un état plus neutre. Le message central était clair : ressentir des émotions n’a rien de négatif, mais apprendre à les gérer constitue une compétence essentielle au bien-être et à la prévention des conflits.

La rencontre s’est conclue dans une atmosphère détendue autour d’un dessert et d’un feu de camp. Certains participants ont prolongé la soirée en faisant griller des guimauves, une activité qui a permis à certains nouveaux arrivants de découvrir une tradition qu’ils n’avaient jamais expérimentée.

Pour Melissa Guérette, le cadre de l’activité a largement contribué à son succès. « Les gens ont apprécié de venir à la campagne et de passer du temps en plein air. J’ai aussi été heureuse de voir une si belle participation et une représentation de plusieurs cultures. Les participants ont dit que les conseils reçus leur avaient fait du bien, qu’ils se sentaient encouragés et qu’ils repartaient avec de nouvelles idées pour mieux gérer leurs émotions », conclut-elle.

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Photo : L’atelier a eu lieu chez Melissa Guérette. (Crédit : M. Guérette)