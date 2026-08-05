Le TD Sunfest lance la saison des festivals

Les mois de juillet et août attirent beaucoup de touristes dans le Sud-Ouest ontarien avec ses nombreux festivals et autres qui y sont proposés chaque année, et plus particulièrement à London. C’est le plus grand festival multiculturel de la région qui lance vraiment les festivités estivales du 9 au 12 juillet, le TD Sunfest.

Un party à ciel ouvert au parc Victoria avec des concerts musicaux en continue, de la danse, de l’artisanat et de la nourriture offerts par des groupes multiculturels représentant la vaste diversité culturelle de la municipalité. De nombreux artistes francophones du Québec, de l’Ontario et de différents pays africains y ont participé en français durant ces quatre jours d’activités, dont les talentueux musiciens africains du groupe Okavango, Mohamed Masmoudi et É.T.É de Montréal.

Le parc Victoria est un site légendaire et parfait pour ce genre de rassemblements festifs. Il accueillera les 24 et 25 juillet le Festival de musique et des arts Home County, tandis qu’au centre-ville, le Covent Garden Market sera très achalandé avec le Island Fest, une fête de deux jours rythmée par la musique, la danse, la gastronomie et les contes, et qui rassemble des personnes de tous horizons. Bonne saison des festivals!

Photo (Crédit: Hector Sandoval): L’Okavango African Orchestra, composé de talentueux musiciens francophones, était sur la scène du TD Sunfest lors de la soirée d’ouverture.