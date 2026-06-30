À l’occasion du Mois des aînés, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton rend hommage à la contribution des personnes aînées dans la communauté locale. Une série de capsules vidéo diffusées en juin célèbre leurs parcours, leur engagement et la transmission de leur héritage aux nouvelles générations.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Chaque année en juin, l’Ontario rend hommage à ses citoyens du troisième âge. Cette célébration, officiellement reconnue par la Loi de 2024 sur le Mois des aînés, souligne l’apport essentiel de cette génération au développement économique, culturel et social de la province. À Sarnia-Lambton, le Centre communautaire francophone local a choisi de mettre en valeur ses aînés en leur offrant la parole à travers une série de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux.

L’initiative vise à faire connaître les parcours de francophones qui ont marqué leur entourage par leur dévouement et la richesse de leur expérience de vie. En partageant leurs souvenirs, leurs valeurs et leurs actions, ces hommes et ces femmes deviennent les gardiens d’une mémoire collective qui continue d’alimenter la vitalité de la francophonie régionale.

« Faire quelque chose de différent pour mettre en avant nos aînés et leurs histoires », résume Tanya Tamilio, instigatrice du projet. À travers ces rencontres filmées, l’organisme souhaite offrir une tribune à des citoyens dont les témoignages constituent un patrimoine humain précieux, souvent méconnu des plus jeunes.

« C’était une surprise et un honneur de participer aux vidéos et de partager mon parcours. C’est touchant de savoir qu’on est apprécié et ça donne l’occasion de mettre un visage sur quelques francophones de la région. Nous sommes tellement choyés à Sarnia », reconnaît Marie-Guylaine Briand, qui considère la communauté comme sa famille.

Le Mois des aînés représente également une occasion de rappeler le rôle majeur joué par cette génération dans la société ontarienne. Bénévoles, mentors, proches aidants ou piliers associatifs, ces personnes continuent d’enrichir la vie publique. Cette reconnaissance dépasse le simple hommage symbolique : elle souligne l’importance de favoriser leur inclusion et leur participation active à la vie communautaire.

Pour Julia Cummings, étudiante en communications au Centre communautaire, cette expérience a laissé une empreinte durable. « J’ai été profondément touchée par leurs histoires et leurs vécus », confie-t-elle. Les échanges filmés ont permis de découvrir des parcours parfois marqués par l’immigration, l’engagement bénévole ou encore la préservation de la langue française dans un environnement largement anglophone.

Au-delà des récits personnels, ces portraits rappellent combien il est précieux de transmettre les connaissances acquises au fil des décennies. Les expériences racontées deviennent autant de sources d’inspiration pour les nouvelles générations appelées à poursuivre le développement de la communauté francophone du sud-ouest de l’Ontario.

Partout dans la province, le mois de juin donne lieu à des conférences, des activités intergénérationnelles et des célébrations destinées à mettre en lumière les réalisations des personnes âgées. Ces initiatives visent aussi à renforcer les liens entre les générations et à créer des milieux accueillants qui répondent aux besoins d’une population vieillissante.

À Sarnia-Lambton, le format vidéo permet de préserver une parole authentique tout en rejoignant un large public grâce aux plateformes numériques. Chaque publication offre l’occasion de découvrir un nouveau visage, un nouveau parcours, une nouvelle histoire.

En mettant ces personnes à l’honneur, le Centre francophone souhaite encourager un dialogue entre jeunes et moins jeunes, et rappeler que vieillir ne signifie pas se retirer de la vie communautaire. Au contraire, ces capsules démontrent que l’expérience, la mémoire et l’engagement des aînés constituent des forces essentielles pour assurer la continuité et le dynamisme de la francophonie à Sarnia-Lambton.

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Photo : Les aînés francophones partagent un moment convivial. (Crédit : CCFS)