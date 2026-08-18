Championne mondiale

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Carolyne Prévost de Sarnia a remporté le championnat mondial de CrossFit catégorie 35-39 ans qui a eu lieu à la fin du mois de juillet à San Jose en Californie. Elle a dominé la compétition sur une période de trois jours. Ce championnat s’ajoute à une carrière qui comprenait déjà 11 championnats nationaux (9 canadiens et 2 américains) […]

Carolyne Prévost de Sarnia a remporté le championnat mondial de CrossFit catégorie 35-39 ans qui a eu lieu à la fin du mois de juillet à San Jose en Californie. Elle a dominé la compétition sur une période de trois jours. Ce championnat s’ajoute à une carrière qui comprenait déjà 11 championnats nationaux (9 canadiens et 2 américains) dans 4 disciplines différentes soit le hockey, soccer, Tae-Kwon-Do et la balle-hockey.

« Carolyne met certainement au défi l’épreuve du temps en étant toujours aussi disciplinée, performante et compétitive malgré son âge », commente son père Normand Prévost sur son compte Facebook. » Félicitations Carolyne!

(Crédit : Normand Prévost)

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