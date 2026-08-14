L’art rassemble les générations à Sarnia

Le Centre communautaire francophone Sarnia-Lambton (CCFS) propose une série d’ateliers artistiques où créativité, convivialité et échanges intergénérationnels sont à l’honneur. Ouverts tant aux débutants qu’aux passionnés, ces rendez-vous permettent aux participants de s’exprimer en français dans une ambiance chaleureuse. Afin de favoriser un accompagnement personnalisé, chaque séance est limitée à dix participants.

À la tête des ateliers se trouve Matteo Hébert, récemment diplômé du secondaire et embauché grâce à un partenariat entre le CCFS et le Conseil scolaire Viamonde. En collaboration avec Caroline Moreault, il anime les ateliers de peinture intergénérationnels ainsi que ceux destinés aux adolescents en collaboration.

Les artistes en herbe explorent différents univers créatifs à partir de thèmes choisis collectivement, tels que les fleurs, les profondeurs de l’océan, les montgolfières ou encore les paysages désertiques. Selon la formule retenue, les séances prennent la forme d’une peinture libre inspirée d’un thème ou d’un atelier guidé leur permettant de développer progressivement leurs techniques.

Au-delà des arts visuels, Matteo Hébert contribue également à l’animation de la vie communautaire. Il organise des ateliers de cuisine le vendredi et des parties deDonjons et Dragons les lundi et jeudi.

Pour le jeune animateur, la richesse de ces rencontres réside avant tout dans la diversité des créations réalisées. « Ce que j’ai le plus apprécié, c’est de voir les différentes perspectives de chacun face aux thèmes proposés. Les participants connaissent le thème à l’avance, ce qui leur permet de réfléchir à leur projet avant l’atelier. Au début, je les guide tranquillement, puis je circule pour offrir de l’aide, remplacer l’eau et recharger les couleurs au besoin. C’est une belle occasion pour chacun de laisser libre cours à sa créativité », conclut l’animateur.

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Photo : L’atelier avait pour thème les profondeurs de l’océan. (Crédit : CCFS)