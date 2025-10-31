Alexia Grousson

Le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (Réseau-Femmes) a tenu son assemblée générale annuelle en ligne le 20 octobre. L’occasion a permis de dresser le bilan de l’année écoulée, de mettre en lumière les progrès réalisés dans le soutien aux femmes francophones et de réaffirmer l’engagement collectif en faveur de l’égalité, de la justice sociale et de la lutte contre la violence faite aux femmes.

L’année qui vient de se terminer s’est distinguée par d’importantes réalisations, reflet d’un engagement constant à renforcer une organisation forte, inclusive et rassembleuse. Selon la présidente, Élise Nyirasuku, « ensemble, nous avons poursuivi notre mission de soutien aux femmes francophones de la région, tout en affirmant notre rôle indispensable au sein de la communauté. »

Elle souligne également que la modernisation des politiques et règlements administratifs ainsi que l’intensification des efforts de sensibilisation, notamment en ce qui concerne la lutte contre la violence domestique, traduisent une volonté claire de contribuer à une société plus sécuritaire pour toutes. « Chaque initiative incarne notre vision : devenir la première ressource d’aide pour les femmes francophones du Sud-Ouest », conclut-elle.

Pour sa part, la directrice générale Danielle Péladeau a souligné le renforcement des structures internes au cours de l’année afin d’offrir des services de qualité. « Le réseau a connu un développement important, étendant sa portée et ses interventions grâce aux subventions obtenues », précise-t-elle.

Cette croissance a permis de rejoindre un plus grand nombre de femmes. Tous les secteurs ont été diversifiés, et l’organisme peut désormais compter sur une équipe engagée, compétente et passionnée. « Pour l’avenir, l’objectif demeure clair : continuer à lutter avec détermination contre toutes les formes de violence faites aux femmes, tout en poursuivant la mission avec rigueur et engagement », conclut Mme Péladeau.

Concrètement, plusieurs programmes ont été déployés ou renforcés au cours de l’année. Le service de consultation individuelle accompagne les femmes dans un cheminement personnel qui les aide à passer de victimes à survivantes, puis à conquérantes. Chaque participante élabore avec une intervenante un plan de sécurité personnalisé et adapté à sa réalité. En complément, le programme d’accompagnement offre un accès à de l’information juridique en français, ainsi qu’un soutien en interprétation lors de rendez-vous médicaux ou juridiques, garantissant ainsi une compréhension claire et un accompagnement sécurisant.

Dans le domaine du logement, les programmes d’appui transitoire et de soutien à l’établissement favorisent l’accès des femmes à un logement temporaire ou permanent, tout en facilitant leur intégration dans la communauté. Elles bénéficient de références vers divers services, d’un soutien parental, d’un accompagnement vers la formation professionnelle, ainsi que d’un encadrement global pour contribuer à leur autonomie.

Le service juridique, offert sans frais, met à la disposition des femmes des avocates francophones chevronnées, spécialisées en droit de la famille. Ce soutien accessible représente une ressource essentielle pour celles qui doivent faire face à des démarches juridiques complexes.

Sur le plan communautaire, l’année a également été riche en actions de sensibilisation. Le Réseau-Femmes a animé divers ateliers sur des thèmes tels que la violence basée sur le genre, la santé mentale, la stabilité financière, l’éducation ou encore l’autodéfense. Le Centre Chance a été bonifié par l’ajout d’une banque alimentaire, offrant un soutien tangible aux femmes en situation de précarité.

Parmi les événements marquants de l’année, il y a eu la première et la deuxième partie du programme Légalement confiante chez moi en avril et juin 2024, un atelier de sensibilisation à la cybercriminalité auprès des aînés en juillet, des ateliers éducatifs sur la violence domestique destinés aux jeunes ainsi que le lancement du projet Spectateurs.rices Essentiel.les en janvier dernier. En février, le projet de balado Poddroit a officiellement démarré ses enregistrements et, en mars, le Hackathon à Windsor ainsi que la célébration de la Journée internationale des femmes à London ont couronné cette année dynamique.

Ces actions s’accompagnent de résultats concrets : 157 femmes ont bénéficié de l’appui transitoire, 265 ont reçu un accompagnement en consultation individuelle, pour un total de 1770 heures de counseling. Les ateliers, quant à eux, ont rassemblé un total de 645 participantes.

Enfin, le conseil d’administration du Réseau-Femmes s’est enrichie de trois nouvelles administratrices : Christine Uwamahoro, Dondie Bilonda et Whitney Jardine.

Photo (Capture d’écran): Élise Nyirasuku