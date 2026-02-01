Chrismène Dorme

Un atelier d’information destiné aux nouveaux arrivants francophones s’est tenu le 21 janvier au Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS). Organisé en collaboration avec le Collège Boréal et le Réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l’Ontario (RIFCSO), la rencontre avait pour objectif de faciliter l’installation et l’intégration des personnes récemment arrivées dans la région.

Au cœur de cette initiative : l’accès à l’information essentielle pour bien démarrer une nouvelle vie à Sarnia. Comment bâtir un réseau professionnel et social, identifier les services adaptés à ses besoins, ou encore comprendre les premières démarches à entreprendre pour s’intégrer durablement dans la communauté locale. Autant de thèmes abordés lors d’un moment riche en échanges et en apprentissages.

Trois intervenants ont animé l’atelier qui a réuni six participants. Parmi eux, Boubacar Baldé, intervenant au CCFS, a présenté les principaux enjeux liés à l’emploi. « Nous avons abordé les thèmes concernant l’emploi : comment trouver un emploi et adapter son CV au format canadien, les techniques de recherche d’emploi ainsi que les services offerts par la Ville de Sarnia », a-t-il expliqué.

Le RIFCSO, par l’entremise de son intervenante, a pour sa part mis l’accent sur les services indirects disponibles dans la région. L’accompagnement proposé pour s’installer dans les différentes villes du Sud-Ouest ontarien et les ressources accessibles aux nouveaux arrivants ont été présentés afin de mieux orienter les participants dans leurs démarches.

Le Collège Boréal a également joué un rôle central dans le succès de l’atelier. Il a abordé les questions liées à l’établissement à Sarnia pour les nouveaux arrivants francophones, notamment ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais. Les services d’accompagnement, les possibilités d’apprentissage de la langue ainsi que les conseils pour trouver un logement ont suscité un vif intérêt.

« Leur donner les ressources nécessaires dès le départ facilite grandement leur intégration », souligne Boubacar Baldé. Les échanges ont d’ailleurs été très positifs. « Dans l’ensemble, ils ont été très satisfaits et ont trouvé que cela très bénéfique, car changer de pays n’est déjà pas facile, et se retrouver dans un milieu anglophone l’est encore moins », insiste M Balde.

Les retombées attendues permettront aux participants de mettre en pratique les informations reçues et, peut-être, par le bouche-à-oreille, trouver d’autres nouveaux arrivants confrontés à des difficultés similaires. D’autres sessions sont d’ores et déjà prévues dans les prochains mois afin de répondre aux besoins des personnes n’ayant pas pu y assister.

Cet atelier illustre l’engagement de la communauté francophone de Sarnia à soutenir les nouveaux arrivants et à créer un environnement accueillant où chacun peut s’installer et s’épanouir.

Photo : Les participants écoutent attentivement lors de la session (Crédit photo : CCFS)