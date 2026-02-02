Organisée par la Communauté francophone accueillante de London, la première édition de la foire d’emploi bilingue a réuni employeurs et chercheurs d’emploi dans une ambiance conviviale. L’événement visait avant tout à favoriser des échanges de qualité et à soutenir l’intégration professionnelle des nouveaux arrivants francophones dans la région.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional de Hamilton-Niagara

Soutenue par des partenaires tels que le Collège Boréal et la Société Économique de l’Ontario (SÉO), la foire d’emploi bilingue est un élément central du plan d’action communautaire 2024–2028 de la Communauté francophone accueillante (CFA) de London.

Pour cette première édition, une douzaine d’employeurs et une trentaine de chercheurs d’emploi étaient présents. « Les conversations ont été riches, constructives et très ciblées. Plusieurs employeurs ont déjà identifié des profils intéressants pour des suivis après l’événement », souligne l’équipe organisatrice.

L’objectif principal de cette foire était de créer un pont direct entre les nouveaux arrivants francophones et les employeurs de la région à la recherche de personnes bilingues. Pour de nombreux participants, il s’agissait d’une occasion de se faire connaître, de poser des questions et de mieux comprendre les réalités du marché du travail canadien. En situation minoritaire, l’accès à un réseau professionnel reste un défi majeur pour les nouveaux arrivants, malgré leurs compétences et leur expérience.

Du côté des employeurs, la sélection s’est faite de manière inclusive. « Il n’y avait pas de critères stricts, mais les organisations ouvertes à la diversité et prêtes à aider les nouveaux arrivants ont été favorisés », a partagé Loan Ngyen. Plusieurs secteurs étaient représentés, notamment les services publics et municipaux, la santé, l’éducation et la petite enfance, les services communautaires ainsi que la construction. La présence de projets tels que Sérinitii du Réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l’Ontario a également mis en avant des opportunités dans les métiers spécialisés.

Afin de mieux préparer les participants, plusieurs ressources d’accompagnement étaient offertes sur place. En amont de la foire, un atelier animé par l’équipe Employabilité de la SÉO a permis aux chercheurs d’emploi de se familiariser avec les bonnes pratiques pour approcher un employeur et se présenter efficacement.

Sur place, l’équipe d’Option Emploi du Collège Boréal a assuré un soutien personnalisé, allant de l’orientation professionnelle à l’impression de CV. Les participants ont également reçu une trousse d’accueil qui regroupait des ressources utiles et de l’information sur les programmes offerts par la CFA de London.

Selon Rosa Atmani, agente de projet à la CFA de London et responsable de l’organisation, l’initiative s’inscrit dans une perspective à long terme. « Cette foire d’emploi s’inscrit dans une vision plus large : celle de bâtir une communauté francophone accueillante, inclusive et connectée au marché du travail local. Pour beaucoup de nouveaux arrivants, le plus grand défi n’est pas le manque de compétences, mais le manque de réseaux. »

Un constat partagé par la Société Économique de l’Ontario. « L’événement a rassemblé des employeurs de divers secteurs ainsi qu’un grand nombre de chercheurs d’emploi, principalement des nouveaux arrivants, afin de faciliter la mise en relation et de soutenir le recrutement de personnes bilingues dans la région », a affirmé Fairouze Touni, agente de développement économique.

Forte de ce premier succès, la CFA de London souhaite poursuivre ses efforts pour renforcer les liens entre la communauté francophone et le marché du travail local.

Photo : L’équipe de la CFA et du Collège Boréal (Crédit : CFA de London)