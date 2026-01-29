Alexia Grousson

Pour lancer ses activités de l’année 2026, le Regroupement africain, caribéen et canadien (RACC) a convié la communauté à un après-midi de partage, le samedi 17 janvier, au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS). L’activité, marquée par un repas communautaire, des activités pour les enfants et une séance de karaoké pour les adultes, a rassemblé un public diversifié dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Plus de 90 participants, issus de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et des Amériques, ont répondu à l’invitation. Une affluence remarquable, selon Boubacar Balde, intervenant au CCFS. « Il s’agissait du double de participants par rapport à la dernière rencontre », précise-t-il.

De plus, M. Balde se réjouit de la diversité observée : « C’est la première fois que nous accueillons autant de personnes provenant de pays différents, y compris des gens qui n’avaient jamais mis les pieds au Centre. Il y avait beaucoup de communautés représentées. »

L’objectif de cette initiative était « de partager, de rassembler, d’échanger et de créer des liens de solidarité entre les communautés. La participation ne cesse de croître. C’est encourageant et beau à voir », ajoute-t-il.

L’après-midi s’est déroulée dans une dynamique inclusive et intergénérationnelle. Des jeux gonflables pour les enfants dans le gymnase tandis qu’un repas à la fortune du pot permettait à chacun d’apporter un plat représentatif de sa culture.

Une séance de karaoké a ensuite donné lieu à des moments de complicité, chaque participant étant libre de choisir sa chanson. L’activité comprenait également une présentation des services offerts aux nouveaux arrivants, avant de se conclure par une séance de danse. Parmi les moments forts de la journée, Boubacar Balde retient notamment une prestation improvisée lors du karaoké : « Deux personnes ont interprété une chanson a cappella. C’était magnifique et très émouvant. »

L’intervenant au Centre a souligné aussi les échanges spontanés entre parents autour des jeux pour enfants et l’ambiance générale de joie qui régnait, malgré des conditions météorologiques peu favorables.

« La communauté est venue en grand nombre, et cela fait chaud au cœur. Nous voulons créer une synergie entre les communautés, et cet objectif a été atteint. Pour la prochaine rencontre, prévue en avril, nous souhaitons mobiliser encore davantage de personnes », conclut-il.

Photo : Une séance de karaoké a suivi le repas. (Crédit : CCFS)