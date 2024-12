Alexia Grousson

La Table de concertation Franco-Info a tenu sa réunion en mode hybride au Carrefour communautaire francophone de London. Cette rencontre a permis aux membres des différents organismes de partager leurs dernières initiatives, dont plusieurs projets novateurs.

Pierre Hauss, gestionnaire de la formation continue au Collège Boréal, a annoncé le lancement de la session d’hiver du cours de Français langue seconde, prévue pour janvier. Il a également présenté le programme provincial Frontline Supervisor (management de proximité), d’une durée de 39 heures, qui sera offert en anglais. Ce programme, destiné aux superviseurs des petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux organismes de santé, vise à améliorer la gestion des équipes en renforçant les compétences en gestion.

Franck Tshunga, représentant de l’Entité 1 de planification des services de santé en français, a annoncé que son organisme est en train de compiler les informations recueillies lors de la plénière régionale. L’objectif est de produire un rapport détaillé d’ici la fin février, qui présentera les commentaires et recommandations de la communauté.

Au nom du Conseil scolaire catholique Providence, l’agente de liaison Rita Giroux-Patience a annoncé la construction d’une nouvelle école pour Monseigneur-Bruyère dans l’ouest de la ville pour 2028. Elle a également souligné qu’une pièce de théâtre, inspirée d’un conte de Noël et écrite par les élèves avec le soutien d’un enseignant, sera présentée le 19 décembre.

De son côté, le Conseil scolaire Viamonde, représenté par l’agent de liaison communautaire Bernard Munzadi, a invité tous les partenaires à participer à la journée portes ouvertes de l’École secondaire Gabriel-Dumont, le 28 novembre.

Rosa Atmani, agente de projet au Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, a annoncé qu’elle travaille actuellement sur deux rapports. Le premier fait suite au Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement, tenu en octobre, tandis que le second porte sur la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui a proposé une vingtaine d’activités dans la région.

Elle a également précisé que les récentes modifications législatives de l’IRCC permettront désormais aux étudiants internationaux de travailler jusqu’à 24 heures par semaine hors campus. En réponse aux préoccupations concernant la réduction des cibles d’immigration à l’échelle nationale, Mme Atmani a rassuré les participants en soulignant que cette réduction n’affecte pas l’immigration francophone. Au contraire, les cibles pour l’immigration hors Québec devraient augmenter, atteignant 8,5 % en 2025, 9,5 % en 2026 et 10 % en 2027.

Alexandra Brioso, adjointe à la direction générale du CCFL, a annoncé le lancement de la première édition d’un livre de recettes conçu entièrement par le personnel de l’organisme. La deuxième édition, prévue en mars, incorporera les suggestions de la communauté. Les profits générés par la vente de ce livre seront reversés au programme Bien vieillir chez soi, destiné à financer des repas pour les aînés. Par ailleurs, le CCFL a également révélé que son souper des Fêtes se tiendra le 7 décembre, avec une performance du groupe Folklofolie pour accompagner cette soirée festive.

Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL, a salué le succès retentissant de l’événement du 9 novembre, dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui a affiché complet. « Nous n’arrêtons pas de recevoir des demandes de participation. Plus de 50 personnes se sont présentées le jour même, mais la capacité de la salle ne nous permettait pas de les accueillir », a-t-elle précisé. Mme Desjardins a ajouté qu’en raison de cette forte affluence, l’organisme envisagera de réserver un espace plus grand l’an prochain.

Amine Kirati, administrateur de Radio-Canada, a rappelé que, depuis le 4 novembre, London capte désormais le signal de la société d’État en provenance de Windsor, remplaçant ainsi celui de Toronto. Dans un effort pour mieux couvrir les activités francophones de la région, Radio-Canada a également affecté le journaliste Bienvenu Senga à London afin de renforcer sa présence locale.

La Communauté francophone accueillante (CFA) de London sera désormais ajoutée à l’ordre du jour de la Table de concertation Franco-Info. Rosa Atmani a annoncé qu’un plan communautaire, accompagné d’un budget, a été soumis à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Lors de la réunion, une discussion a eu lieu sur la possibilité d’aligner le plan d’action de la Table de concertation avec celui de la CFA, afin de maximiser l’utilisation des ressources et l’impact des actions menées. Il a été convenu d’attendre la validation du plan par l’IRCC avant de déterminer les actions communes possibles.

La rencontre de novembre de la Table de concertation Franco-Info a permis de partager une série d’initiatives et de projets novateurs menés par les différents organismes francophones de London. Des formations en gestion aux projets éducatifs, en passant par les actions liées à l’immigration, chaque représentant a présenté ses avancées tout en soulignant les défis rencontrés.

L’esprit de collaboration qui anime ces entités semble plus que jamais déterminé à répondre aux besoins de la communauté francophone, dans un contexte où l’immigration et les services en français continuent d’évoluer. La mise en commun des ressources et la coordination des actions, notamment autour du plan communautaire de la Communauté francophone accueillante, marquent un tournant dans les efforts pour renforcer la vitalité de la francophonie dans la région.

Photo : Le journaliste de London Bienvenu Senga et la directrice régionale de Radio-Canada en Ontario, Zaahirah Atchia