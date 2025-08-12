L’Action

Jusqu’au 26 octobre, le Musée de London propose une exposition aussi audacieuse que captivante, intitulée Mode : audace, glamour et cran. Réunissant œuvres d’art, vêtements marquants et témoignages communautaires, l’exposition explore la manière dont nos choix vestimentaires reflètent notre identité, nos valeurs et notre apport au monde.

Des robes de soirée aux bottes de travail, plus de 100 pièces sont présentées, issues des riches collections du musée et de la participation de plus de 25 membres de la communauté. Cette diversité donne à voir autant des tenues historiques que des créations contemporaines, comme des costumes de carnaval ou des vêtements sur mesure. Ces objets sont mis en dialogue avec des œuvres d’art puissantes d’artistes canadiens tels que Greg Curnoe, Esmaa Mohamoud, Camille Turner et Camal Pirbhai, qui abordent les thèmes du genre, de l’identité et de la rébellion à travers le prisme de la mode.

L’exposition met aussi en valeur le travail de trois stylistes de la région : Cynthia Laurent Cadogan, Andrew Esdaile et Felicia Huff. Cette dernière, originaire de la Première Nation Chippewa de la Thames, s’est imposée par la force du message qu’elle transmet dans sa pratique artistique et sa vie quotidienne.

Militante communautaire et mère de deux enfants, elle conçoit depuis 2012 des jupes et des chemises à rubans en soutien à la réappropriation culturelle autochtone.

Pour elle, chaque création est empreinte des enseignements de sa culture : « Nous vivons tous sous un soleil jaune éclatant, et nous sommes reconnaissants de son amour indéfectible, qui soutient toute vie », raconte Mme Huff. Sa Jupe connexion à la vie rend hommage à la résilience de sa communauté, en célébrant les histoires, les identités et les luttes qui imprègnent chaque vêtement.

L’exposition est également un espace de reconnaissance envers les gardiens de la Terre et de l’eau, dont le savoir ancestral continue d’enrichir les modes de vie et l’écologie des territoires autochtones. Une visite s’impose pour qui souhaite allier réflexion, art et apprentissage culturel.

L’exposition se poursuit jusqu’à la fin octobre au Musée de London situé au 421, rue Ridout Nord, à London. Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h, ainsi que le jeudi jusqu’à 20 h. Pour tout renseignement : 519 661-0333.

Photo (Musée de London)

UNE_757 : Felicia Huff présente ses vêtements au Musée de London.

429 : Mme Huff entourée de membres de la Première Nation Chippewa de la Thames

879 : L’artiste explique aux visiteurs ce que représentent les motifs et couleurs qui rendent hommage à sa communauté.