Alexia Grousson

Pour une première fois, le 5 à 7 du Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) s’est transformé en partenariat avec l’équipe de robotique Franco-Bois, regroupant des membres des écoles secondaires Franco-Jeunesse et Saint-Francois-Xavier à Sarnia. Ainsi le 18 mai, plus de 75 personnes étaient présentes au centre communautaire pour cette rencontre.

« À la base, nous devions faire une soirée taco. Puis, un membre de l’équipe Franco-Bois nous a proposé cette idée de partenariat. L’équipe voulait venir présenter son projet et son robot à cette occasion, et c’était une excellente idée », raconte Normand Prévost, président du CCFJ.

L’équipe Franco-Bois est composée de quatre enseignants, quatre mentors et 10 élèves. Elle a participé à diverses compétitions de robotique et s’est qualifiée au championnat régional. « Ils ont présenté leur projet en expliquant les défis et contraintes qu’ils ont dû traverser pour diverses compétitions. Ils ont expliqué le processus de création du robot, qu’ils ont nommé Bob, et ont démontré ses capacités à ramasser des objets et les lancer », poursuit M. Prévost.

Pour le repas, Karine Boivin, enseignante en cuisine dans les écoles secondaires, a préparé, avec ses apprentis, de nombreux tacos. Le Centre culturel Jolliet a offert à l’équipe Franco-Bois un chèque de 250 $. La soirée Tacos et robot a été un immense succès, marquant l’un des partenariats les plus fructueux du Centre Jolliet avec un nombre record de participants. M. Prévost considère que c’est l’une des meilleures soirées organisées par l’organisme.

Photo (CCFJ) : L’équipe de robotique Franco-Bois a présenté son robot Bob et ses capacités lors du 5 à 7 du Centre culturel Jolliet.