Alexia Grousson

Le spectacle d’artistes locaux issus de la série Franco-Tastiques met en lumière des jeunes de Sarnia, promeut la culture francophone et crée un moment de partage et de convivialité pour toute la communauté.

Organisée pour une deuxième année consécutive par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), la représentation a eu lieu dans les locaux de l’organisme, le samedi 25 mai.

Tout a commencé il y a quelques mois avec l’annonce publique invitant les jeunes qui possèdent un quelconque talent, à s’inscrire parmi les catégories suivantes : chanson, danse, théâtre ou instruments de musique.

« L’objectif du spectacle est de révéler à la communauté les artistes cachés qu’elle possède. Alors pour entreprendre le projet, nous sommes allés dans les écoles élémentaires et secondaires pour leur parler de cette initiative. Nous avons inscrit les élèves qui voulaient y participer et avons fait une pré-sélection car il y avait trop de volontaires », explique Sheyenne Baalbaki, membre du conseil d’administration du Centre.

Après avoir choisi les participants pour diverses catégories, ce fut le temps de la représentation. Qui sont les artistes inconnus de Sarnia?

Il y avait un groupe de cinq filles qui ont chanté et dansé sur C Okay de LGS, une autre a entonné un chant traditionnel russe en l’honneur de ses origines familiales et un groupe de quatre « cheerleaders » a fait une chorégraphie digne des films américains sur une chanson portant le même nom. En ce qui concerne le théâtre, un groupe de quatre élèves a composé son propre texte sur l’histoire comique d’une sportive qui s’inscrit à un concours de gymnastique.

« C’est le sport qu’elle pratique depuis toujours et c’est même une passion. Elle espère donc légitimement obtenir la première place à la compétition. Mais malheureusement pour elle, ce ne sera pas le cas et elle se fait doubler par un jeune garçon qui n’a jamais pratiqué ce sport. C’était vraiment très drôle! », mentionne Olivia Talbot, responsable des camps d’été au Centre.

Enfin, côté musique, quatre pianistes et deux violonistes ont joué leurs plus beaux airs sur diverses chansons, enchantant le public venu en grand nombre pour l’occasion.

Pour ajouter du rire au plaisir, Olivier Lacasse et Samuel Dufour, deux enseignants et membres de la troupe amateure d’improvisation, ont ouvert et clôturé la soirée par un spectacle dans lequel ils utilisaient des objets insolites telle une passoire.

Pour conclure l’activité, tous les participants sont montés sur scène pour le salut final.

« C’était vraiment une excellente soirée et nous avons beaucoup rigolé. L’an prochain, j’aimerais ouvrir les portes de ce spectacle à plus de gens de la communauté, particulièrement les adultes, afin d’offrir à tous la possibilité de montrer leur talent caché », conclut Mme Baalbaki.

Photo (CCFS) : Ces filles ont dansé et chanté sur C Okay de LGS.