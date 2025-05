Alexia Grousson

Le 19 avril dernier, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé la troisième édition de son tournoi de soccer annuel, un événement qui a rassemblé près de 70 participants et plus de 50 spectateurs. Cette initiative sportive, ouverte aux francophones de London et d’ailleurs, s’inscrit dans la mission du CCFL de rassembler la communauté autour d’activités engageantes et inclusives.

« L’objectif était de rassembler la communauté francophone et pourquoi pas autour du sport ? Un programme est déjà en place pour du soccer tous les mercredis, mais on s’est dit : pourquoi pas plus grand ? C’est ainsi que nous est venu l’idée du tournoi », commente François Kodji, coordonnateur culturel et sportif au CCFL.

Cette année, huit équipes composées d’environ sept joueurs se sont affrontées dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Si le tournoi était ouvert à tous, seuls des hommes y ont finalement participé, tous âgés de 18 ans ou plus. Les équipes provenaient majoritairement de la communauté francophone, mais l’événement était également ouvert à d’autres groupes culturels. Le tournoi s’est déroulé en deux groupes de quatre équipes. Chaque équipe a affronté les trois autres de son groupe lors d’une phase préliminaire totalisant six matchs par groupe. Les deux meilleures équipes se sont ensuite qualifiées pour les demi-finales, où le premier du groupe A affrontait le deuxième du groupe B, et vice-versa. Au total, 16 matchs ont animé cette journée dynamique.

Trois trophées ont été décernés à la fin du tournoi : celui du meilleur joueur, remporté par Anonkoua Stéphane, celui du meilleur buteur, attribué à Ahmed Tidiane Fall, et un trophée d’équipe pour les grands gagnants. L’équipe des Fire Ball, qui s’entraîne régulièrement au CCFL, a remporté la première place et a reçu un ensemble de 24 maillots en plus des médailles d’or. La deuxième place est revenue aux AILMO, une équipe représentant la communauté ivoirienne, qui a reçu un jeu de 12 maillots avec des médailles d’argent. La troisième, les Classic Soccer, une équipe communautaire active du vendredi, a également été récompensée par des médailles de bronze.

Au-delà du sport, l’événement a été un véritable moment de convivialité. Des pizzas, des fruits, des jus énergisants et de l’eau ont été offerts à tous les participants et spectateurs. « Ce qui m’a le plus impressionné, c’est la mobilisation de la communauté ivoirienne qui est venue en grand nombre, avec beaucoup de supporters. D’autres sont venus pour socialiser et tisser des liens. L’ambiance était joviale et enthousiaste. C’était un tournoi chaleureux », partage M. Kodji.

Face à cet engouement, plusieurs participants ont suggéré d’organiser ce type d’événement plus fréquemment, notamment à l’extérieur durant l’été. « Ce jour-là, on l’attendait impatiemment. Malgré la fatigue, tout le monde était content. Les images de cette journée ne m’ont pas quittées depuis », confie le coordonnateur de l’événement.

De plus, le CCFL propose chaque semaine une programmation sportive variée : basketball pour les ados le lundi, des activités pour les enfants le samedi et pour les adultes, du pickleball le mardi, soccer le mercredi, volleyball le jeudi, basketball le vendredi.

De nouveaux ajouts, comme le basketball adulte, ont été intégrés à la demande des membres, et le pickleball a été déplacé au mardi en raison de conflits avec le disponibilité des gymnases des écoles.

« Beaucoup viennent à nos activités, pas seulement pour le sport, mais pour la communauté. Ils créent des liens et se font des amis. C’est exceptionnel de voir comment le sport crée des connexions », conclut François Kodji.

Photo (CCFL) : L’équipe des Fire Ball a remporté le tournoi.