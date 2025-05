Alexia Grousson

La Semaine de l’action bénévole a eu lieu du 27 avril au 4 mai partout au pays. Il s’agit d’une occasion pour reconnaître et célébrer l’engagement de ceux qui donnent de leur temps pour faire une différence dans leur communauté. Les bénévoles sont le cœur de nombreuses initiatives sociales, culturelles et sportives. Leur générosité et leur dévouement renforcent le tissu communautaire et inspirent les autres à s’impliquer. Plusieurs organismes profitent de cette semaine pour leur dire merci, souligner leur impact positif, et encourager chacun à contribuer, à sa manière, à un monde plus solidaire et bienveillant.

Le 26 avril, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé un souper pour honorer ses précieux bénévoles en reconnaissance de leur engagement tout au long de l’année.

« Cette soirée avait pour objectif de dire un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur afin de faire vivre les nombreuses activités du Centre, particulièrement ceux qui s’occupent de nos bingos avec OLG à Jackpot Time », partage Tanya Tamilio, présidente du CCFS.

Une quarantaine de bénévoles se sont réunis pour partager un repas composé de poulet, pommes de terre, salades et desserts. L’ambiance était décontractée, sociale et festive, favorisant les échanges et les rires.

L’animation de la soirée a été assurée par Nathalie Normand qui a offert une performance musicale de plusieurs chansons, suivie d’Isabelle Élise Bouffard qui a charmé à son tour, avec sa voix et sa présence. En guise de touche humoristique, la ligue d’improvisation a pris le relais et a permis de détendre l’atmosphère tout en faisant rire et sourire les convives.

Un moment marquant de la soirée fut la reconnaissance de Gaston Coteau, 84 ans, bénévole impliqué depuis plus de 12 ans au Centre. Son dévouement a été salué avec émotion par la présidente du CCFS. « Il nous aide encore avec les bingos et les repas », commente-t-elle.

Également, Catie Arsenault, bénévole pour le programme Bien vieillir chez soi, volet Répits aux aidants naturels et les visites sociales, a témoigné de son expérience avec les clients. « Elle a raconté qu’à chaque fois qu’elle repart de ces visites, elle a toujours le sourire. Elle adore aider les gens et savoir qu’elle a fait la différence dans la vie de quelqu’un », poursuit Tanya Tamilio.

Les impressions générales de la soirée étaient très positives. « Tout le monde s’est senti valorisé. L’atmosphère était conviviale et les chansons ont joliment encadré les moments de repas et d’échange. Ce fut une belle occasion de souligner l’importance des bénévoles dans la vie communautaire de Sarnia et de célébrer leur précieuse contribution », Mme Tanya Tamilio.

Photo (CCFS) : De gauche à droite, Sylvie Goulet, Martin Carrier, Caroline Moreault, Nathalie Normand et Lisa Bélanger sont tous des francophones très actifs au sein du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton.