

Le 13 mars, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a accueilli une soirée artistique inspirée de l’œuvre

L’Île aux nichoirs de l’artiste Marie-Sol St-Onge. Les participants ont recréé une scène paisible représentant une petite île isolée, composée de trois nichoirs, d’un arbre et entourée d’oiseaux. À travers ses créations, l’artiste met en valeur la beauté de la simplicité. Elle cherche à transmettre des émotions, des rêves et à évoquer les petits deuils qui jalonnent la vie avec sensibilité et douceur. Les artistes en herbe ont essayé de reproduire cela. (Crédit : CCFS)



