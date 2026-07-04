Alexia Grousson

La communauté de Sarnia-Lambton s’est réunie le 21 juin pour souligner la Saint-Jean-Baptiste dans une ambiance festive et familiale. Organisée sur les terrains de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin après la messe de 11 h, la célébration a rassemblé plus de 150 personnes venues partager un moment de convivialité et mettre à l’honneur la langue et la culture françaises.

L’activité était le résultat d’une collaboration entre plusieurs organismes : le Centre culturel Jolliet, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), le Centre ON y va, les Chevaliers de Colomb et les Dames de Sainte-Anne. Ensemble, ils ont proposé une programmation variée destinée à tous les âges, comprenant des activités récréatives, des jeux, des animations et des gourmandises.

Dès midi, les Chevaliers de Colomb ont offert un barbecue gratuit aux participants, tandis que les Dames de Sainte-Anne ont animé un bingo et distribué des cornets de crème glacée aux enfants.

Le Centre culturel Jolliet avait quant à lui installé des structures gonflables qui ont attiré les jeunes tout au long de la journée. Une nouveauté s’est également ajoutée à la programmation cette année : un bassin trempette, qui a connu un vif succès auprès des familles.

Les plus jeunes ont aussi participé aux activités préparées par le Centre ON y va alors que le CCFS supervisait plusieurs défis destinés aux adultes, dont un tournoi de fer remporté par Patrice Dufour et German Munoz. Le tirage 50/50 a également retenu l’attention des participants. Vicki Noël a remporté la somme de 2010 $.

Pour Normand Prévost, président du Centre culturel Jolliet, la journée a pleinement atteint ses objectifs. « Plus de 150 personnes sont venues célébrer la Saint-Jean-Baptiste et la fête des Pères. Ce succès est le fruit du travail des nombreux organismes et bénévoles qui ont contribué à l’organisation de l’événement. Nous remercions la communauté francophone de Sarnia pour son appui à cette belle activité familiale », souligne-t-il.

Sur les réseaux sociaux, les membres de La Ribambelle ont également salué la réussite de l’activité. Selon eux, « célébrer la francophonie d’ici en se réunissant autour d’un barbecue et de jeux gonflables constitue une formule gagnante pour les familles de notre communauté ».

Dans une région où les francophones évoluent principalement dans un environnement anglophone, cette célébration annuelle demeure une occasion privilégiée de se retrouver, de renforcer les liens communautaires et d’affirmer la vitalité de la francophonie locale.

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Photo : Le bingo a connu un grand succès. (Crédit : CCJ)