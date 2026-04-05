Chrismène Dorme

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a invité la communauté à s’initier à la danse de salon au cours du mois de mars, dans le cadre de son programme du Centre de vie active. Cette initiative, à la fois élégante et accessible, offrait aux participants l’occasion de découvrir la zumba, le foxtrot, le Chicago swing et le square tango, dans un environnement convivial.

La première session a débuté par le Chicago swing, une danse dynamique qui permet aux participants de s’échauffer et de prendre confiance. Ensuite, le groupe s’est essayé aux autres styles, afin de tester leur agilité et d’identifier les danses dans lesquelles il se sent le plus à l’aise. « La majorité des participants sont des débutants, et notre objectif était de proposer quelque chose de nouveau et stimulant », explique Pascal Gendron, responsable de la vie active des aînés au CCFS.

Un professionnel de la danse a accompagné le groupe, et guidé ainsi les pas simples avant de passer progressivement à des mouvements plus complexes. Pour prolonger l’apprentissage entre les sessions, des vidéos des exercices ont également été fournies aux apprenants, pour leur permettre de pratiquer à la maison et de gagner en confiance avant chaque séance.

Le succès a été immédiat : huit personnes se sont inscrites dès la première session, toutes enthousiasmées par cette expérience unique. Encouragé par cette réponse positive, le CCFS prévoit de poursuivre l’activité en explorant d’autres styles de danse et en continuant à faire bouger les participants dans une ambiance chaleureuse et inclusive.

Entre plaisir, élégance et apprentissage, ces ateliers de danse promettent de mettre tout le monde sur la piste et de créer de nouveaux moments de partage pour la communauté francophone de Sarnia-Lambton.

Photo : Un couple de danseurs s’essaye à la rumba (Crédit : CCFS)