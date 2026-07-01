Richard Caumartin

Le samedi 20 juin, se déroulaient plusieurs célébrations de la Saint-Jean-Baptiste dans le Centre-Sud-Ouest. À London, cette journée, qui a pris le nom de Fête Franco-Fun depuis quelques années, s’est tenue derrière le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), dans le parc Ed Blake.

Au programme : jeux gonflables, spectacles pour enfants, cerfs-volants, prestations musicales d’artistes locaux, marché francophone de produits et services et un barbecue gratuit préparé par les Chevaliers de Colomb. Un écran géant avait été installé sur le site pour permettre aux amateurs de soccer, et plus particulièrement aux membres de la communauté ivoirienne, de regarder la partie de la Coupe du Monde entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire.

« Ce festival est le reflet de ce que nous sommes, déclare d’entrée de jeu le directeur général du CCFL, Abdoulaye Sako. Une communauté accueillante, inclusive et tournée vers l’avenir. »

Il a remercié les nombreux bénévoles, organismes partenaires et commanditaires pour ensuite inviter le maire Josh Morgan, le député provincial de London Centre Nord Terence Kernaghan, la surintendante de l’éducation pour le Conseil scolaire catholique Providence, Kim Fortin et le surintendant de l’éducation pour le Conseil scolaire Viamonde, Olivier St-Maurice, à dire quelques mots.

Après les discours, l’animateur a présenté le premier spectacle au programme. « Depuis quelque temps, le CCFL a adopté une nouvelle politique qui est de donner une vitrine aux artistes locaux, explique François Kodji. C’est pour cette raison que nous avons invité pour lancer les festivités une chanteuse talentueuse et passionnée qui fait rayonner la musique francophone dans la région depuis nombre d’années, Laurraine Sigouin. Cofondatrice du groupe Enchanté, elle partage avec son public un univers musical riche où se rencontrent le jazz, le soul et plusieurs autres influences musicales. »

Mme Sigouin et ses musiciens ont débuté leur spectacle malgré des vents forts et un ciel couvert. Vingt minutes plus tard, un orage s’est invité à la fête et a obligé les participants à se diriger dans le gymnase de l’école Mgr-Bruyère.

Après la pluie et un délai assez long, les vendeurs et les organismes partenaires ont repris leurs activités et rouvert leurs kiosques. Le barbecue s’est également poursuivi, permettant aux participants de profiter pleinement de la fête.

La programmation a redémarré avec la prestation de l’artiste Mangwa Premier. Toutefois, en raison du retard causé par la pluie, tous les artistes prévus n’ont pas pu se produire sur scène.

Malgré cette interruption, les organisateurs sont satisfaits de l’événement. François Kodji se montre déjà enthousiaste pour la prochaine édition. « On aimerait rendre cela plus grand et aller au-delà du format actuel pour proposer des activités plus variées », affirme-t-il. L’équipe souhaite également prolonger la durée de la fête annuelle afin d’offrir encore plus d’activités et de rassemblements à la communauté francophone de London.

-30-

Photo : De gauche à droite : François Kodji, Kim Fortin, Olivier St-Maurice, Abdoulaye Sako, Josh Morgan et Terence Kernaghan