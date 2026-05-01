Le 11 avril, le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ) a organisé une sortie au cinéma Cineplex Galaxy de Sarnia pour voir le récent film québecois Ma belle-mère est une sorcière. Cette comédie raconte l’histoire de Margot, 12 ans, qui refuse la séparation de ses parents et qui, persuadée que la nouvelle compagne de son père est une sorcière maléfique, tente de la démasquer avec l’aide d’une experte en occultisme. Les passionnés de cinéma ont grandement apprécié l’œuvre, notamment pour ses rebondissements surprenants. (Crédit CCFJ)