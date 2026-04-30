À London et Windsor, un forum gratuit a rassemblé des jeunes filles et des femmes autour d’échanges intergénérationnels. L’initiative visait à favoriser le partage d’expériences, inspirer les parcours et encourager l’engagement communautaire en offrant des modèles de réussite ancrés dans les réalités locales francophones.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

À London et Windsor, une initiative portée par Créateurs Z a permis de réunir des dizaines de jeunes filles et de femmes dans un espace d’échange et de réflexion. Tenu dans les locaux du Collège Boréal, ce forum s’inscrivait dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

L’événement visait à créer un espace intergénérationnel réunissant principalement des participantes âgées de 15 à 30 ans. Plusieurs élèves du secondaire, notamment de la 9e à la 12e année, ont participé aux discussions aux côtés d’étudiantes du Collège Boréal.

Pour la fondatrice de Créateurs Z, Winy Bernard Bertin, l’objectif était de favoriser un transfert de savoir et encourager une action collective. « On voulait créer un espace où les jeunes peuvent se projeter et comprendre que leur parcours n’a pas besoin d’être linéaire pour réussir », explique-t-elle.

Chaque ville a accueilli un panel distinct composé de femmes issues de divers secteurs, dont les sciences, les arts et l’éducation. Les échanges étaient animés par Lisette Leboeuf. Les panélistes ont partagé leurs expériences, marquées par des défis, des réorientations et des réussites.

La journée a débuté par l’allocution de Carole Nkoa, vice-présidente du Collège Boréal pour le Centre-Sud-Ouest. Elle a retracé son parcours migratoire, du Cameroun en passant par la France, puis au Canada. Son témoignage a illustré la complexité des trajectoires et les détours possibles avant d’atteindre ses objectifs.

Au-delà des discussions, une activité de création collective a permis aux participantes de s’exprimer autrement. Encadrée par Marie-Monique Jean-Gilles, cette initiative a donné lieu à la production d’œuvres et de messages inspirés des échanges de la journée. Plusieurs jeunes ont confié avoir été rassurées en découvrant que les parcours professionnels peuvent évoluer avec le temps. « Elles réalisent qu’elles ne sont pas obligées de choisir un seul métier pour toute leur vie », souligne Winy Bernard Bertin.

L’initiative marque également une volonté de décentraliser les activités francophones. Habituellement active à Toronto, la fondatrice de Créateurs Z a choisi de se déplacer vers des régions souvent moins desservies. « Il y a des communautés francophones très dynamiques en dehors des grandes villes, et elles ont aussi besoin de ces espaces », ajoute-t-elle.

Le forum a permis de créer des liens entre les générations et de valoriser des modèles de réussite locaux. Les participantes ont été encouragées à s’impliquer dans leur communauté et à envisager leur avenir avec plus de flexibilité.

Face au succès de cette première édition, l’organisme prévoit déjà de renouveler l’expérience et d’élargir l’initiative à un public plus jeune de la 6e à la 8e année. L’objectif demeure le même : offrir le plus tôt possible aux jeunes filles des outils, des repères et des occasions de se projeter dans un avenir riche en possibilités.

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Photo : Carol Nkoa partage son parcours inspirant aux jeunes filles. (Crédit : Créateurs Z)