Christiane Beaupré

IJL-Réseau.Presse- L’Action de London-Sarnia

Ouvert depuis le 13 mai dans les locaux de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier à Sarnia, le nouveau service de garde Beaux Sourires est la deuxième garderie gérée par le London French Day Care Centre de London. Ses dirigeants ont procédé à l’inauguration officielle devant parents et invités le 19 juin au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS).

Les locaux où est située la nouvelle garderie Beaux sourires étaient occupés, il y a quelques années, par La Ribambelle, puis durant la crise de la covid-19 par la garderie bilingue Tilbury Tots Early Learning Centre. À la suite de la pandémie de COVID-19 et face au manque de personnel qualifié francophone, cet organisme a dû fermer ses portes à Sarnia, ce qui a entraîné un problème de taille pour le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence dont le besoin de places en garderie était de plus en plus grand.

Le Conseil a alors fait un appel d’offres pour trouver un autre fournisseur de services de garde.

La logique aurait voulu que ce soit La Ribambelle qui prenne la relève, l’organisme offrant déjà tous les services de garde à Sarnia aux écoles élémentaires Les Rapides du Conseil scolaire Viamonde et Saint-Thomas-d’Aquin du Csc Providence. Mais le moment était loin d’être propice, l’organisme ayant déjà beaucoup de difficulté à garder ses autres garderies opérationnelles par manque de ressources humaines compétentes.

« L’appel d’offres du Csc Providence pour cette garderie a été affiché alors que nous étions encore en période d’incertitudes avec les répercussions de la COVID-19 et la difficulté de trouver suffisamment d’éducatrices qualifiées pour nos garderies. Nous avons donc décidé de ne pas soumettre notre candidature », confirme Camille Beaulieu, directrice adjointe du service de garde La Ribambelle basé à London.

Une porte s’ouvre

Après douze mois, c’est finalement le service de garde London French Day Care Centre (LFDCC) qui a soumissionné pour gérer une deuxième garderie, mais une première dans les locaux d’une école secondaire.

« Cela a pris un an à trouver un partenaire, confirme la directrice des Services de la petite enfance au Csc Providence, Estelle Tonietto. La pénurie des employés du domaine de la petite enfance est très grave et les problèmes existent partout en province depuis plusieurs années maintenant. Et pour les francophones, c’est encore plus difficile. Nous nous estimons heureux d’avoir le LFDCC qui a la capacité de répondre aux besoins des parents de Sarnia. »

Le processus d’acceptation pour respecter les normes et exigences du ministère de l’Éducation, de la municipalité et du Conseil scolaire a été assez long, puis le partenariat avec l’école pour différentes normes de sécurité, etc. Il y a beaucoup plus d’exigences quand ta garderie occupe les locaux d’une institution scolaire.

« La communication était excellente avec Nicole Buteau, directrice du LFDCC, et son équipe. Nous sommes très heureux de ce partenariat. Les parents sont tellement contents de pouvoir envoyer leurs enfants dans cette nouvelle garderie entourée d’écoles secondaires françaises et d’organismes communautaires. Peu importe leurs origines, ils comprennent l’importance pour leurs enfants d’être bilingues. C’est parfait pour la relève! Nous essayons aussi d’aller chercher les jeunes du secondaire pour le programme coop et les intéresser à une carrière en petite enfance en faisant du bénévolat dans nos garderies », conclut Mme Tonietto.

« Il s’agit de notre deuxième garderie qui peut recevoir 32 enfants de 6 mois à 6 ans, dont 16 d’âge préscolaire, 10 bambins et une classe de 6 poupons, explique Nicole Buteau. Nous avons eu l’opportunité de prendre cet espace et nous avons sauté dessus. La demande est si grande qu’on a déjà une liste d’attente de 180 enfants. Nous offrons les services et programmes en français mais nous ne refusons personne. Qu’ils soient francophones, anglophones ou allophones, s’ils cherchent une éducation en français pour leurs enfants, nous les acceptons avec plaisir. Nous ne faisons même pas de promotion. »

La directrice de la nouvelle garderie confirme toutefois que le défi reste toujours la difficulté de trouver et conserver du personnel qualifié dans un milieu minoritaire. C’est pour cette raison que parmi les invités à l’inauguration, il y avait Goodwill Industries et Parent and Professional Resource Centre, deux partenaires qui aident la garderie Beaux Sourires à trouver des ressources humaines dans la région.

« Nous avons aussi invité la direction de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier, Melissa Fraser, la directrice des Services de la petite enfance au Csc Providence, Estelle Tonietto, et le coordonnateur du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, David Lauzier. Nous voulions faire l’ouverture officielle avant la fin de l’année scolaire pour avoir les parents sur place. Nous ferons une porte ouverte en septembre », conclut Mme Buteau.

Photo (David Lauzier) : Coupe du ruban. De gauche à droite : Susan Abadha Kuriakose (parent) et son enfant, Marc Lebel, directeur adjoint de Saint-François-Xavier, Estelle Tonietto (Csc Providence), Nicole Buteau et Perpétue Nitunga (London French Day Care Centre), Asma Aktar (parent) et Jean-Baptiste Ntakoma (LFDCC)