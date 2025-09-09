Alexia Grousson

Le 25 septembre, de 8 h 30 à 12 h 30, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) organisera une célébration spéciale du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Prévu dans le gymnase des écoles voisines pour éviter tout désagrément lié aux intempéries, cet événement pourra se dérouler en toute sécurité, même en cas de pluie.

Tanya Tamilio, présidente du CCFS, met en lumière l’importance de cette occasion : « 50 ans, c’est un événement majeur. Ce n’est pas seulement la communauté qui le ressent, mais aussi les écoles, très impliquées. Cette année sera exceptionnelle avec la participation d’un artiste local, ce qui donnera une dimension personnelle à l’événement. »

Le maire de Sarnia, Mike Bradley, a confirmé sa présence à la célébration. En nouveauté, les écoles ont préparé une vidéo de deux minutes présentant leurs établissements et qui sera projetée en début de cérémonie. Le lever du drapeau sera suivi du chant Mon beau drapeau, interprété par Yao et Michelle St-Ange.

Yao, qui a contribué à la chanson de Sarnia, a été choisi pour sa connexion personnelle avec la ville. Il offrira un concert d’une heure, ajoutant une touche musicale festive à la matinée. Un repas sera préparé par l’organisme OMG Poutine, et des activités de coloriage seront proposées pour les plus jeunes. Environ 600 personnes sont attendues, avec la participation, pour la première fois, de deux écoles d’immersion. La célébration se poursuivra en soirée au Bad Dog, où un apéro convivial sera suivi d’une marche pour admirer les lettres SARNIA illuminées en vert au bord de l’eau.

Le CCFS annonce également plusieurs nouveautés pour la rentrée 2025. Le club de marche avec bâtons, testé en mai, sera officiellement proposé le mercredi matin à 9 h, animé par Pascal Gendron. Ce programme vise à encourager la santé physique et mentale des membres. Le mercredi après-midi, des parties de quilles seront également offertes.

Le café-causerie du mardi matin sera désormais entièrement consacré aux discussions autour d’un café, sans jeux de société. Toutefois, un créneau spécial pour les jeux de société sera disponible le jeudi après-midi. Le jeu de palets (shuffleboard) sera désormais mis en place deux fois par mois, les premier et troisième jeudis du mois, en alternance avec les jeux de cartes en soirée. Le podcast Les Jaseux passera à une émission mensuelle, mais continuera de rassembler la communauté autour de sujets variés.

En parallèle, le CCFS fournit des services santé par le biais le programme Accès Franco-Santé Sarnia. Dès septembre, des soins de pieds qui seront offerts par une infirmière incluent l’évaluation des pieds, la coupe des ongles, le retrait des callosités et des massages relaxants. Le mardi sera également une journée porte-ouverte, où les patients pourront tester leur pression artérielle et leur niveau d’oxygène sans rendez-vous.

En outre, le nutritionniste Pascal Gendron, offrira des consultations le mercredi, aidant les participants à intégrer des suppléments naturels dans leur alimentation pour améliorer leur bien-être. Il proposera également des séances de Qi Gong, une pratique chinoise qui combine des mouvements lents, des techniques de respiration et de concentration. Cet art est particulièrement adapté aux aînés, car les exercices sont modérés et visent à améliorer la flexibilité, réduire le stress et favoriser la circulation de l’énergie vitale.

Les séances auront lieu le mardi, de 16 h 30 à 17 h 15, jusqu’en novembre, et pourront être prolongées au besoin.

Pascal Gendron conclut avec enthousiasme : « J’aime aider les gens à améliorer leur santé, que ce soit par la nutrition ou par le Qi Gong. C’est une véritable passion pour moi d’apporter des solutions concrètes à leurs problèmes et de voir les progrès des participants. Venez essayer ! »

Photo (archives L’Action) : Les francophones de Sarnia se sont rassemblés au Seaway Parkette pour immortaliser leur participation aux festivités du 25 septembre 2024.