Alexia Grousson

L’École secondaire catholique Saint-François-Xavier (SFX) a récemment inauguré une murale sur le thème de la musique, dans un de ses corridors.

« L’école a été construite il y a des années et la même couleur jaune est présente sur tous les murs de nos couloirs. Il manquait quelque chose, il manquait de la vie, de la couleur, du renouveau. Alors nous avons eu l’idée de créer une murale à l’image de notre école, mais surtout en ayant recours à la créativité de nos élèves.

« Nous avons cherché des artistes francophones et nous avons sélectionné celui dont les œuvres correspondaient à ce que nous aimerions voir sur nos murs. C’est ainsi que Jimmy Baptiste a accepté de venir nous aider à réaliser notre projet », explique l’enseignant Mark Phillips.

Le personnel de l’école a d’abord sélectionné le mur qui hériterait de la première murale, soit celui à côté de la salle de musique. Ainsi le thème a naturellement découlé de lui-même.

Les élèves ont ensuite dessiné leurs croquis et tout ce qui avait, pour eux, un rapport avec la musique. Puis, ils les ont envoyés à l’artiste. Après avoir effectué quelques ajustements, Jimmy Baptiste a préparé le croquis final. L’artiste est venu le présenter à l’école, en mai.

Pendant une semaine, il a donné des ateliers d’art et plus particulièrement, des cours de calques. Les élèves ont ensuite mis en pratique leurs acquis directement sur le mur en question. En projetant l’image en taille réelle, les jeunes ont tracé les contours des personnages, des objets et des instruments présents. Ils ont terminé par la peinture.

La murale présente plusieurs instruments de musique dont une guitare et un violon entrelacés avec des notes de musique colorées et des personnages qui en jouent joyeusement, créant ainsi une atmosphère énergique et inspirante. Le fond est un mélange vif de bleu, de jaune et le rouge, ce qui ajoute à l’ambiance dynamique et ludique de l’œuvre d’art.

« Une chose qui nous a positivement étonnés était que dans les brouillons envoyés à l’artiste, plusieurs élèves avaient proposé des disques de platine, des albums et même des cassettes. Ces objets, qui ne font plus partie de leur quotidien, sont quand même pour eux une référence quand on parle de musique. C’était vraiment beau de voir leur engouement pour ce projet. Certains se sont portés volontaires pour rester après les heures de classe afin d’aider à le terminer. Nous sommes très fiers de célébrer cet ajout artistique qui embellit l’espace scolaire et inspire la créativité », conclut Mark Phillips.

Le Csc Providence a beaucoup aimé cette idée qui a permis de rassembler toute une école sur un même projet. Une suite serait envisagée non seulement pour les autres murs de SFX, mais aussi pour d’autres écoles du Conseil.

Photos (SFX) :