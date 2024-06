Alexia Grousson

Comme à son habitude, tous les deux mois, le Carrefour des adultes et des aînés francophones du Centre communautaire francophone de London (Centre) célèbre les anniversaires de ses membres. La plus récente fête a eu lieu le 6 juin et une vingtaine de personnes y ont participé.

« Après avoir écouté nos aînés concernant les activités qu’ils aimeraient faire, nous en avons choisi une qui est d’actualité en juin, à savoir le jardinage », relate Mohamed Bizgarne, coordonnateur de la rencontre.

Le Centre avait préparé d’avance le matériel nécessaire. Les aînés ont d’abord récupéré un pot et y ont placé la terre. Ils ont ensuite choisi un sachet de semences parmi les fleurs suivantes : les pétunias, les capucines, les Thunbergia, etc. Puis, ils les ont semées.

Après avoir planté les semences, les aînés ont apprécié le repas qui leur a été servi, composé d’une salade, de lasagne et d’un morceau de gâteau. Les convives ont profité de ce moment réuni tous ensemble pour échanger et socialiser.

Le transport aller-retour de leur domicile au Centre était assuré, car plusieurs participants n’ont pas de moyen pour se déplacer et c’est essentiel qu’ils ne restent pas seuls et puissent jaser et profiter de la compagnie d’autres membres de la communauté.

« L’activité s’est bien déroulée. J’étais très heureux de voir leur sourire et je peux dire que c’était un moment très enrichissant », conclut M. Bizgarne.

Les aînés sont repartis avec un exemplaire du journal L’Action et leur pot ensemencé avec la mission d’en prendre soin.

Photo (CCFL) : Des retrouvailles bien appréciées après l’activité de jardinage