À la mi-décembre, le Carrefour communautaire francophone de London a offert à ses membres une expérience inoubliable en organisant une visite du parc Magic of Lights. Un événement festif qui a permis aux nouveaux arrivants de découvrir les merveilles hivernales de la ville par le biais d’un spectacle lumineux époustouflant.

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse – L’Action

Le samedi 14 décembre 2024, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a invité ses membres pour une visite du parc Magic of Lights, une balade enchantée à travers un univers de couleurs et de lumières. Dès le début de la soirée, les participants, principalement des nouveaux arrivants à London, se sont regroupés au CCFL, impatients de découvrir ce parcours lumineux. Pour répondre à l’engouement, deux autobus avaient été mis à disposition pour répondre à la demande et permettre à tous de profiter pleinement de ce moment convivial.

Arrivés au Fanshawe Conservation Area, les visiteurs ont été éblouis par les installations lumineuses qui habillent le parc d’une splendeur hivernale. Les millions de lumières scintillantes ont offert un spectacle de toute beauté, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Le parcours de 2,5 km a permis aux participants d’explorer des scènes magiques, dont de nouveaux décors tels que le tunnel Feuille d’érable ou du Noël préhistorique.

Pour Maria D., nouvellement arrivée à London, cet événement a été l’occasion de partager un moment agréable avec ses proches : « J’ai beaucoup aimé cet espace et cette visite pleine de couleurs et de vivacité. C’était un vrai plaisir pour moi et mes petits-enfants. » De son côté, Chris, un jeune nouvel arrivant, a souligné la dimension immersive de l’expérience : « Les couleurs étaient éblouissantes, et chaque installation racontait une histoire. C’était une excellente occasion de mieux connaître la ville et de passer de bons moments avec d’autres membres de la communauté. »

Selon Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel francophone au CCFL, l’objectif de cette sortie était de renforcer les liens au sein de la communauté francophone et d’offrir aux nouveaux arrivants une belle opportunité de découvrir leur nouvelle ville sous un angle différent.

L’activité a été un véritable succès, non seulement par la beauté du spectacle, mais aussi par l’impact qu’elle a eu sur les participants. Pour eux, cette visite a été une occasion précieuse de s’intégrer tout en partageant un moment magique avec d’autres membres du CCFL, facilitant ainsi leur adaptation à leur nouvelle vie à London.

Photo : Noël préhistorique au parc Magic of Lights, qui offre une balade enchantée à travers un univers de couleurs et de lumières.