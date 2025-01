Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action

Un deuxième « Tour de London » a eu lieu le samedi 23 novembre. Organisée par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) et destinée principalement aux nouveaux arrivants, cette initiative combine la découverte culturelle, les échanges communautaires et la célébration de la diversité. L’activité a offert aux 52 participants la chance de découvrir London sous un nouvel angle, en mettant en avant son héritage et sa culture.

À bord d’un autobus nolisé, les participants ont exploré des endroits emblématiques de la ville dont l’Agriplex du Western Fair District et son immense pavillon de 90 000 pieds carrés, la basilique-cathédrale Saint-Pierre et son style néogothique, ainsi que le Musée d’art et d’histoire de London.

Au Musée, les visiteurs ont notamment été plongés dans l’histoire des Premières Nations. Ils y ont pris connaissance de récits marquants qui retracent les origines de la région. Les collections d’art ont suscité l’admiration des participants. « Notre visite avait lieu en même temps qu’une activité porte ouverte au Musée de London, ce qui a permis aux enfants de s’adonner à des activités de coloriage tandis que les adultes en ont profité pour visiter la galerie d’art, précise Rachid Barrima, du CCFL.

« Ce qui été différent de la visite estivale, c’est l’approche innovante du CCFL pour la rendre plus conviviale. En effet, afin d’ajouter une dimension éducative, chaque participant avait reçu au préalable un guide pratique sur la ville et avait été invité à présenter un monument ou un lieu de son choix. Cette approche interactive a non seulement renforcé l’engagement des participants, mais a aussi enrichi l’expérience culturelle », ajoute M. Barrima.

La tournée s’est conclue sur une note festive avec un arrêt au Marché des Fêtes du CCFL où les participants ont profité de l’ambiance accueillante de la communauté francophone locale.

« Cette visite leur a permis de découvrir des commerces francophones représentatifs de la diversité multiculturelle de London, confirme le coordonnateur du Carrefour ethnoculturel du CCFL. Comme London a été désignée Communauté francophone accueillante, des activités comme celles-ci viennent renforcer le lien entre les nouveaux arrivants et les citoyens. »

Un des participants et nouveau venu à London, Abdel, a tenu à s’exprimer sur cette activité. « Cela a été une expérience extraordinaire pour moi en tant que personne nouvellement arrivée au Canada depuis seulement quatre mois. Cela m’a permis de découvrir la ville de London sous un tout autre angle, en explorant ses nombreux recoins et ses espaces de divertissement variés. J’ai également eu l’occasion de rencontrer d’autres participants, ce qui m’a aidé à élargir mon réseau social et à me sentir davantage intégré dans ma nouvelle communauté. C’était une aventure conviviale et pleine de découvertes, idéale pour mieux connaître London. »

À l’occasion d’une prochaine visite guidée, le CCFL prévoit explorer un seul endroit afin de permettre aux participants de prendre part aux activités qui y seront proposées et d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’organisme, sa mission, ses activités, etc.

Photo : Les participants sont prêts à vivre cette nouvelle aventure. (Crédit : CCFL)