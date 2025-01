Le gouvernement fédéral vient d’annoncer un investissement de 89 millions $ pour construire et réparer des logements à London. Cet octroi bénéficiera à divers groupes, dont les francophones. Cette initiative fait partie de la Stratégie nationale sur le logement, visant à améliorer l’accès au logement abordable au Canada.

Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Le 14 novembre dernier, le gouvernement fédéral a investi un énorme investissement pour « aider à construire rapidement 245 logements et en réparer 393 autres » à London. L’annonce a été faite par le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London Centre-Nord, Peter Fragiskatos, et la députée fédérale de London-Ouest Arielle Kayabaga ainsi que le maire de la municipalité, Josh Morgan.

Ces logements bénéficieront à diverses populations, y compris des personnes handicapées, les jeunes, des anciens combattants, des Autochtones et des personnes fuyant des situations de violence familiale, des personnes âgées, etc. Zerin Place, là où l’annonce a été faite, a reçu plus de 11 millions $ pour la construction de 65 logements, dont certains sont déjà à louer.

L’entreprise Zerin développe et gère des logements abordables à des fins caritatives et sans but lucratif. Elle contribue ainsi à diminuer la pauvreté en fournissant un logement à des personnes à faible revenu.

« Selon moi, le besoin de logements abordables est très grand et nous avons besoin de plus de personnes pour les construire. Nous apprécions l’appui gouvernemental sans quoi nous n’aurions pu construire de tels logements, affirme Richard Badder, président de Zerin.

« Étant donné que nous sommes une entreprise à but non lucratif, des bénévoles se sont portés volontaires pour construire nos édifices. C’est très bien d’avoir un partenariat avec le gouvernement car ensemble, nous pouvons soulager la pauvreté et réduire le nombre de personnes sans domicile fixe. Environ 28 sans-abri ont déjà bénéficié de ces logements. »

Cette récente initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, un plan de 115 milliards $ sur 10 ans visant à améliorer l’accès au logement au Canada. Le Fonds pour le logement abordable fait partie de cette stratégie qui finance la construction et la réparation de logements destinés à ceux qui en ont le plus besoin.

Les autres complexes résidentiels à London qui ont bénéficié du financement du Fonds pour le logement abordable sont Residenza Victoria, qui obtient plus de 74 millions $ pour la construction de 180 appartements, puis le programme de réparations de P.A.M. Gardens obtient 1,4 million $ pour rénover 279 logements, l’immeuble Tamill Towers reçoit 855 000 $ pour 57 unités et la Native Intertribal Housing Co-operative touche 2,2 millions $ pour la réparation de 65 logements.

« Ces investissements aident à créer de nouveaux emplois et à stimuler l’économie locale, tout en offrant des logements sûrs et abordables aux personnes dans le besoin, précise Arielle Kayabaga. La communauté francophone peut se retrouver parmi les 638 appartements qui vont être touché par ces fonds pour le loyer abordable s’ils s’identifient dans les critères de besoin. »

Par des initiatives de financement de logements plus abordables, le gouvernement fédéral, ses représentants locaux contribuent à améliorer la qualité de vie des résidents de London, y compris les francophones.

Photo : AHF2 : Richard Badder, Peter Fragiskatos, Arielle Kayabaga et le maire Josh Morgan (crédit : AHF)