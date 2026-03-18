La Ville de London a célébré, le 25 février, sa désignation comme Capitale forestière du Canada (CFC), un titre attribué par l’Institut forestier du Canada. L’événement a été souligné par le dévoilement d’une plaque commémorative à l’hôtel de ville.

London a été choisie pour cette désignation nationale en reconnaissance de son leadership en matière de gestion des forêts urbaines, de gérance environnementale et de son identité de longue date comme « The Forest City » ou Cité-forêt (traduction libre). Cette désignation souligne le lien profond qui unit London à ses paysages forestiers et son engagement à protéger et à valoriser la forêt urbaine pour les générations futures.

« La forêt urbaine de London est un élément essentiel de notre ville et une source de fierté pour ses résidents, a déclaré le maire Josh Morgan. Être nommée CFC est un honneur qui témoigne de la façon dont nous honorons ce surnom et reflète le travail acharné, le dévouement et la passion de notre communauté, du personnel municipal et des nombreux partenaires qui contribuent à préserver et à développer notre forêt urbaine. Alors que nous célébrons le bicentenaire de London, cette reconnaissance revêt une signification toute particulière, car elle souligne les profondes racines de notre passé et notre engagement envers un avenir plus vert et plus sain. »

Tout au long de son mandat en 2026, la Ville offrira une variété d’événements, d’activités éducatives et de programmes communautaires visant à célébrer le statut de Cité-forêt et à renforcer le patrimoine naturel de London. Ces initiatives permettront aux résidents, aux partenaires et aux organismes d’en apprendre davantage sur la forêt urbaine de London, de l’apprécier et d’y contribuer, tout en préservant sa santé.

« London a toujours entretenu un lien étroit avec ses arbres. Cette reconnaissance comme Capitale forestière du Canada est une reconnaissance envers toutes les personnes qui en prennent soin au quotidien, notamment notre personnel, nos bénévoles et nos résidents, déclare Kelly Scherr, directrice générale adjointe, Environnement et Infrastructures. Par des actions de toutes tailles, de la plantation de nouveaux arbres à l’entretien des arbres matures, en passant par la maintenance des parcs et des sentiers, et la gestion des tempêtes et des ravageurs, ces efforts collectifs contribuent à la prospérité de notre forêt urbaine. Ensemble, nous bâtissons une ville plus verte et plus saine pour les générations futures. »

Source : Ville de London

Photo : Le directeur des parcs et des forêts Paul Yeoman (à gauche) et le maire Josh Morgan dévoilent la plaque de la Capitale forestière du Canada. (Crédit : Ville de London)