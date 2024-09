Alexia Grousson

Dans chaque grande ville touristique se trouve des circuits d’autobus Hop-on Hop-off ou circuits à arrêts multiples qui permettent aux voyageurs de visiter les principaux monuments et attractions de l’endroit. C’est en s’appuyant sur ce modèle que le Carrefour communautaire francophone de London (Carrefour) a proposé de visiter London et ses endroits clés, avec un autobus loué à cette fin. La visite a eu lieu le 10 août.

« Cette activité était principalement dédiée aux nouveaux arrivants de London afin qu’ils puissent découvrir leur ville d’accueil. Nous avons choisi des lieux importants à connaître pour pouvoir vivre pleinement ici », explique Didier Kabongo, travailleur en établissement au Carrefour.

La visite de trois heures comportait plusieurs arrêts. À chacun d’eux, Didier Kabongo expliquait l’endroit et son importance.

« Nous avions préparé un livret avec une description détaillée de chaque endroit, y compris son historique et son rôle. Nous avons essayé de couvrir toute la ville », ajoute Rachid Barima, coordonnateur de Connexions communautaires et du Carrefour ethnoculturel.

L’itinéraire proposait une vingtaine d’arrêts : le centre d’affaires, des centres commerciaux, le Western Fair District, le City Plaza, l’Hôtel de ville, le Musée pour enfants et celui d’archéologie, des collèges, certains lieux de culte, le centre de Service Canada et des parcs. Une pause a eu lieu au parc Weldon où les participants ont pu descendre de l’autobus et profiter du bel endroit.

« Plusieurs n’avaient jamais mis les pieds dans le nord de London. Ils ont été surpris du développement qui s’y trouve. D’une manière générale, ils ont été impressionnés par tout ce qu’il est possible de faire dans la ville », poursuit Didier Kabongo.

« Cette activité fait partie d’une série axée sur la découverte de London, pour donner suite à un besoin remarqué dans la communauté. Les nouveaux venus ont l’habitude de se rendre dans les écoles ou les bâtiments administratifs mais ne connaissent pas les espaces historiques ou culturels. Avec cette visite, ils apprennent également que London est une ville vivante où beaucoup d’activités ont lieu en français ainsi que dans d’autres langues », conclut Rachid Barima.

Pour poursuivre cette série de découvertes, les prochaines sorties automnales comporteront une visite au Musée des enfants et une autre au Musée archéologique.

Photo (CCFL) : Les participants devant l’autobus loué pour la visite guidée.