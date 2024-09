Alexia Grousson

Pour beaucoup, l’été est souvent synonyme de nouveauté, de découverte ou de repos. Certains partent en vacances, d’autres profitent de la belle saison pour passer du temps avec leurs proches, ou encore pour se consacrer à des projets personnels ou des rénovations. En juillet et août, les centres communautaires ralentissent leurs activités pour mieux répondre aux besoins de leur communauté.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (le Centre) n’a pas fait exception, bien qu’il soit resté ouvert tout l’été. Au cours du mois d’août, plusieurs activités ont été organisées pour la communauté.

Le camp d’été a offert chaque semaine un thème différent, allant d’un voyage autour du monde aux personnages de Disney, en passant par les animaux et leur habitat, les apprentis scientifiques, les carrières et les détectives en herbe. Le mercredi, les jeunes ont participé à des excursions variées, que ce soit pour démontrer leur souplesse au Bluewater Gymnastics, améliorer leur cardio à la piscine de Tecumseh ou nourrir leur curiosité en explorant le parc Centennial et la galerie d’art de Sarnia. Le camp s’est clôturé le vendredi 16 août avec une sortie à la ferme de Canatara et au SplashPad de Point Edward, marquant ainsi la fin de six semaines d’activités enrichissantes pour les griffons.

Le 15 août, la communauté francophone de Sarnia s’est donné rendez-vous au Purdy’s Dockside pour un repas de fin d’été. Au menu, du poisson et des frites. « C’est la troisième année que nous organisons cela et c’est toujours un succès. L’endroit est idéal par sa beauté et du fait que l’on peut manger du poisson frais du jour. Ce dîner social a pour objectif principal de reprendre contact avec notre communauté que l’on a moins fréquentée durant l’été et d’annoncer la reprise des activités au CCFS », commente David Lauzier, coordonnateur de la programmation.

Les participants ont également pris part à des jeux, avec deux gagnants repartant avec une casquette et un chandail arborant le logo du Centre. Les employés ont terminé l’été en beauté avec un après-midi au bord de l’eau. Ce moment de détente a permis de remercier les étudiants qui ont contribué aux activités du Centre communautaire au cours de l’été, avec des jeux, du karaoké et des danses improvisées, dans une ambiance conviviale.

L’été au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton a été certes une saison riche en activités et en convivialité, offrant à la communauté de multiples occasions de se rassembler et de profiter de la belle saison. Malgré un rythme estival plus détendu, le Centre a su maintenir un lien fort avec ses membres, tout en préparant activement la reprise des activités pour les mois à venir. Cet été, marqué par des moments de partage, d’apprentissage et de célébration, aura sans aucun doute laissé des souvenirs précieux à tous ceux qui y ont participé.

Photo (CCFS) : Les employés du CCFS ont profité d’une après-midi récréative