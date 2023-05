La Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) dévoilait, le 24 avril à Ottawa, ses récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade pour 2023.

Les six lauréats sont reconnus comme ayant servi les idéaux de la Francophonie. Il s’agit de Dennis Dawson, ancien sénateur et député (grade de commandeur), Robert Aubin, ancien député et président de la Commission des affaires parlementaires de l’APF (grade d’officier), Gaston Bernier, bibliothécaire (grade de chevalier), Sylvie Boucher, ancienne députée (grade de chevalier), Nicole Buteau, présidente du centre éducatif et de l’agence familiale London French Day Care Centre (grade de chevalier), Mathieu Fleury, ancien conseiller municipal à la ville d’Ottawa (grade de chevalier) et Louise Lacoursière, romancière et biographe (grade de chevalier).

« C’est avec une immense fierté que la Section canadienne de l’APF dévoile ses récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade pour 2023. Après trois ans de pause occasionnée par la pandémie, il est particulièrement réjouissant de reconnaître à nouveau les contributions et accomplissements de personnalités qui se démarquent au sein de la francophonie canadienne. Félicitations à tous! », a déclaré le président de l’APF, le député Francis Drouin.

Nicole Buteau est bien connue dans la communauté francophone de London. Ancienne employée de la défunte ACFO de London-Sarnia et coprésidente de la Table de concertation Franco-Info London, elle est co-propriétaire de London French Day Care, une garderie bilingue qui offre des services de la petite enfance depuis une dizaine d’années. Elle s’est toujours investie dans la communauté dont, plus récemment, à titre de présidente du Carrefour des femmes du Sud-Ouest.

À vocation internationale, la Pléiade est destinée à reconnaître les mérites éminents des personnalités qui se sont distinguées en poursuivant les idéaux de l’APF et de la Francophonie. Les cinq échelons de l’Ordre de la Pléiade sont chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand-croix.

L’Assemblée consultative de la Francophonie, l’APF regroupe des parlementaires de 91 parlements ou organisations interparlementaires répartis sur les cinq continents. Son action vise à promouvoir et défendre le rayonnement international de la langue française et du multilinguisme, la démocratie et la paix, le respect des droits de la personne et l’égalité des genres.

Source : Gouvernement du Canada

Photo (Facebook AFO): Nicole Buteau avec le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk