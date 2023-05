Alexia Grousson

L’assemblée générale (AGA) du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) s’est tenue le 24 avril. Les participants ont pu constater avec joie que 2022 a été une belle année pour l’organisme.

Tanya Tamilio, présidente du CCFSL, a d’abord rappelé l’importance et la place de la langue française à Sarnia. « L’année 2022 nous a permis de nous démarquer en tant que point central de la francophonie à Sarnia et dans les environs. La francophonie à Sarnia est bien vivante et nous avons une voix, plus que jamais. Le début de 2022, a commencé avec une bonne nouvelle : la désignation de la ville de Sarnia en vertu de la Loi des services en français. Ceci veut dire que les ministères ontariens et certains organismes subventionnés par le gouvernement provincial devront désormais offrir des services en français. C’est maintenant à vous les résidents de Sarnia de faire la demande active de vos services en français! »

L’AGA a mis en évidence une hause des participations au programmation annuel. En 2020, il y avait environ 100 bénéficiaires qui ont participé aux activités au cours de l’année. En 2021, grâce à un assouplissement des règles sanitaires, il y en a eu 203. En 2022, ce sont plus de 500 participants réguliers qui ont profité des activités du centre.

Concernant les évènements, Mme Tamilio ajoute fièrement : « 2022 a surpassé toutes nos attentes quant au nombre d’activités et de participation. L’équipe du CCFSL s’est surpassée pour offrir le meilleur à sa communauté. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, car 1616 personnes ont pu participer aux événements organisés par le centre, et on parle d’une moyenne de deux activités par mois. Du jamais vu à notre centre communautaire! »

Le CCFSL offre deux programmes réguliers. Le Centre d’ados francophone de Sarnia (CAF) avec des camps d’été, des tutorats et divers ateliers. Le Club de l’âge d’or offre aux jeunes retraites des activités diversifiées, éducatives et sociales. De plus, des nouvelles programmations se sont aussi démarquées cette année telles que la ligue amateure d’improvisation, le Podcast ainsi que le projet Lambton en théâtre.

« Ces programmes ont su aller chercher une catégorie d’âge qui avait un faible taux de participation à nos activités de la programmation régulière. Nous avons su combler ce manque de participation et toucher l’intérêt chez nos jeunes adultes. Les membres de la communauté (18-49 ans) sont maintenant une partie intégrale du succès de ces trois activités », ajoute Mme Tamilio.

En ce qui touche l’engagement communautaire, plusieurs projets ont permis au centre de se faire remarquer dont CANstruction (récolte de boîtes de conserve au profit du Inn Good Shepherd), ParticipAction (application avec des programme conçus pour la santé et l’activité physique), Projet Joie de Noël (appui des familles francophones durant le temps des Fêtes) ou encore le service de repas chauds (offert pour les plus de 70 ans).

Pour conclure l’assemblée, le CCFSL a fièrement mis en valeur un surplus de 27 788 $ en date du 31 décembre 2022. Tanya Tamilio restera au centre en tant que présidente. Sasha Jamieson et Sylvie Chmielewski seront toujours membres du conseil d’administration. Se joindront à elles, Martin Carrier et Isabelle Bouffard.

Photo : Mouna Baalbaki et Tanya Tamilio