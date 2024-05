Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton a offert sa salle communautaire pour une soirée de culture et de cuisine indiennes. En collaboration avec Rayjon Share Care, les participants ont passé une soirée inoubliable avec des musiques, modes, danses et nourritures typiques de l’Inde. Des professionnels y ont présenté une variété de styles de danse et parmi eux se trouvaient l’équipe primée Bhangra Nachdi Jawani de Toronto et la danseuse classique Prasanna Thothadri de Sarnia. Des chefs locaux ont également régalé les papilles des convives avec des plats authentiques, au grand plaisir des participants.

Photo (Crédit : Lou Parry) : Les convives ont appris des danses typiques du pays