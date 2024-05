La quatrième Journée de réflexion sur la santé en français, organisée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), a été un succès retentissant. Tenue le jeudi 18 avril au campus du Collège Boréal à Toronto, la rencontre a rassemblé 120 leaders de la santé en français, tous animés par la volonté d’améliorer l’accès aux services de santé en français.

La Journée a été marqué par des échanges fructueux entre les participants et des personnalités de premier plan, notamment les sous-ministres de la Santé et des Affaires francophones, respectivement Deborah Richardson et Roda Muse, le PDG de Santé Ontario, Matthew Anderson, le commissaire aux services en français Carl Bouchard et l’Ombudsman des patients, Craig Thompson. De plus, une vingtaine de hauts fonctionnaires issus de différents ministères et agences gouvernementales y ont également participé.

Les discussions ont gravité autour de trois grands axes pour la communauté franco-ontarienne : les soins primaires, la santé mentale et la prise en charge des dépendances, ainsi que les services destinés aux aînés, y compris les soins à domicile et en établissements de soins de longue durée.

Un moment fort de la rencontre a été une consultation dirigée par l’Hôpital Montfort pour une soumission provinciale de projets en santé, démontrant ainsi l’engagement concret des acteurs présents en faveur de l’amélioration des services de santé en français. Plusieurs représentants du Sud-Ouest y ont participé dont Marthe Dumont, responsable des services de santé en français pour Santé Ontario Ouest.

Par ailleurs, une rencontre de réseautage a permis aux participants d’échanger avec des élus provinciaux, renforçant ainsi les liens avec les décideurs politiques. Le président de l’AFO, Fabien Hébert, s’est félicité du travail accompli lors de cette journée. Il a souligné la qualité des recommandations soumises par les membres et l’importance du leadership en santé en français. De plus, il a réaffirmé l’engagement continu de l’AFO pour un système de santé plus équitable et adapté aux besoins linguistiques et culturels des communautés d’expression française.

Mais le travail ne s’arrête pas là. À la suite de la réception et de nombreuses recommandations et propositions de politiques publiques, l’AFO sollicitera les participants pour les prioriser par le biais d’un « court formulaire » qui leur sera transmis. Sur cette base, l’organisme préparera les documents visant à promouvoir l’offre directe de services de santé en français.

En somme, la quatrième Journée de réflexion sur la santé en français a été une étape importante dans la quête d’un système de santé plus inclusif et accessible pour les francophones de l’Ontario.

Source : AFO

Photo : Les participants ont pu consulter leurs homologues du Centre-Sud-Ouest.