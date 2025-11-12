Pour clore la Semaine nationale de l’immigration francophone, la ville de London a procédé au lancement officiel de sa Communauté francophone accueillante. Mise en place par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, cette initiative vise à favoriser le tissu social francophone tout en facilitant l’intégration des nouveaux arrivants.

Chrismène Dorme – IJL

L’ambiance était à la fois festive et empreinte d’espoir lors de cette inauguration, marquant une nouvelle étape dans la vitalité de la francophonie du Sud-Ouest ontarien. Inspirée par l’expérience réussie de Hamilton, qui avait rejoint le programme en 2019, la Communauté francophone accueillante (CFA) de London entend bâtir des ponts durables entre nouveaux arrivants et francophones établis.

Parmi les partenaires présents figuraient la Société économique de l’Ontario (SÉO), représentée par sa directrice générale Catherine Bachand, le Comité consultatif communautaire de London, le Carrefour communautaire francophone, le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, le Collège Boréal, ainsi que des représentants municipaux et provinciaux. Tous ont réaffirmé leur engagement commun à offrir un environnement inclusif, dynamique et prospère aux francophones de tous horizons.

Selon Nabila Sissaoui, coordonnatrice des CFA du centre-sud-ouest de l’Ontario, le projet s’inscrit pleinement dans la nouvelle politique d’immigration francophone de la province. « Le lancement de la CFA de London est une manière concrète de renforcer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, affirme-t-elle. Notre objectif est de favoriser l’accueil, l’inclusion et la participation active des nouveaux arrivants à la vie sociale, économique et culturelle de la ville. »

Mme Sissaoui souligne que le modèle des Communautés francophones accueillantes, porté par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, offre un cadre idéal pour développer des partenariats solides et pérennes au service des nouveaux arrivants.

La CFA de London reposera sur un réseau de partenaires engagés. Le Collège Boréal se concentrera sur l’employabilité et le mentorat professionnel, tandis que le CCFL favorisera l’engagement civique et les cercles de conversation en anglais. De son côté, la SÉO soutiendra les entrepreneurs francophones dans leur parcours d’intégration économique.

Ces collaborations s’élargiront à d’autres acteurs tels que les conseils scolaires, la municipalité et les associations ethnoculturelles. « L’objectif est que chaque nouvel arrivant francophone trouve rapidement les ressources adaptées à ses besoins et se sente pleinement intégré », explique Mme Sissaoui.

Il est prévu que le dynamisme de ces initiatives attire davantage les immigrants francophones vers London, séduits par la qualité des services en français et la vitalité du réseau communautaire. Par ailleurs, la participation accrue des nouveaux arrivants aux activités locales est requise afin de renforcer la cohésion sociale et faire émerger un profond sentiment d’appartenance à la communauté francophone.

« Cette initiative est faite par vous et pour vous, insiste Nabila Sissaoui. Peu importe d’où vous venez ou depuis combien de temps vous êtes ici, votre présence enrichit notre communauté. L’initiative CFA est une occasion de bâtir ensemble un espace où chacun se sent chez soi, soutenu et fier de vivre en français. »

Paulette Desjardins, directrice générale du CCFL, abonde dans le même sens. « En tant que co-présidents du comité consultatif communautaire, nous travaillons à mettre en place un plan d’action adapté aux besoins des immigrants francophones. Les premières mesures permettront d’offrir des activités favorisant l’intégration et le sentiment d’appartenance », confirme-t-elle.

Les individus et organismes peuvent, dans le cadre d’un appel d’offres en cours, déposer des propositions pour obtenir des fonds et lancer des initiatives en ce sens.

Avec cette nouvelle CFA, London rejoint les villes ontariennes qui misent sur la collaboration et l’innovation pour appuyer les parcours d’intégration en français. Cette démarche collective contribue à façonner un espace francophone vivant et solidaire, à l’image de la diversité qui caractérise l’Ontario.

Photo : Les partenaires rassemblés pour la coupe du gâteau (Crédit : CCFL)