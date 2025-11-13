Au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, une dizaine de nouveaux arrivants ont participé à l’atelier Guide de démarrage à la vie canadienne. Animée par Boubacar Baldé, cette activité visait à offrir des repères concrets pour faciliter leur adaptation à leur nouvelle vie au Canada.

Olaïsha Francis – IJL

S’installer dans un nouveau pays est souvent synonyme de défi. Pour accompagner les nouveaux arrivants dans leurs premiers pas au Canada, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé, le 3 novembre, un atelier intitulé Guide de démarrage à la vie canadienne.

Présentée par Boubacar Baldé, cette séance interactive a rassemblé une dizaine de participants désireux de mieux comprendre leur nouvel environnement. Ce projet s’inscrit dans une volonté d’offrir un appui concret à la communauté francophone et multiculturelle de la région.

Pendant une heure, M. Baldé a abordé plusieurs aspects essentiels de la vie quotidienne au Canada : le système de santé, le marché du travail, la gestion financière et la vie pratique. Par le biais d’exemples et d’échanges ouverts, les participants ont posé leurs questions et partagé leurs expériences.

« L’objectif principal est de donner toutes les clés pour que les nouveaux arrivants s’installent plus facilement. Trouver un emploi, c’est vital pour ces gens-là », souligne Boubacar Baldé, pour qui la recherche d’emploi et la stabilité économique sont souvent les premières étapes d’une intégration réussie.

Parmi les principaux défis évoqués figurent l’accès à l’emploi, la recherche d’un logement abordable, la gestion d’un budget familial et les déplacements, souvent compliqués sans véhicule personnel. Pour beaucoup de nouveaux arrivants, la notion de cote de crédit et les mécanismes liés aux cartes de crédit ou aux prêts représentent un univers totalement nouveau.

« Ces notions peuvent sembler complexes au début, mais elles sont essentielles pour bâtir une vie stable ici. Nous avons donc pris le temps d’expliquer ces systèmes et de fournir des ressources en français pour accompagner ces nouveaux venus », explique M. Baldé.

Au-delà de l’atelier, le CCFS poursuit son engagement envers l’inclusion et l’autonomie économique des francophones. Depuis le 7 novembre, il a inauguré un nouvel espace appelé « Connexion Carrière », un lieu d’accompagnement professionnel destiné à aider les immigrants francophones à trouver un emploi, développer leurs compétences et s’épanouir dans leur parcours au Canada. Cette approche globale combine information, soutien linguistique et accompagnement personnalisé.

L’atelier Guide de démarrage à la vie canadienne a permis non seulement de transmettre des connaissances pratiques, mais aussi de créer un espace d’échange et de solidarité. Une initiative qui rappelle que l’intégration, au-delà des démarches administratives, repose avant tout sur le partage et l’entraide.

Photo : Boubacar Baldé, animateur de l’atelier (Crédit : CCFS)