Le Café Causerie du mardi, édition spéciale Halloween, s’est tenu le 28 octobre au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS). Comme chaque semaine, de nombreux participants se sont réunis pour partager un moment chaleureux et convivial. La salle, décorée aux couleurs de l’Halloween, offrait un cadre festif : nappes colorées, citrouilles artistiquement décorées et playlist francophone en fond sonore. Entre discussions animées et éclats de rire, la matinée s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur, des échanges et de la convivialité, avec une touche d’Halloween. (Crédit : CCFS)